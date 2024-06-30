Озеро Нарочь – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Нарочь» в Минске, цены от 175 Br. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
На автобусе
320 отзывов
16 часов
Групповая
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
15 июля в 07:00
180Br за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща за один день
На автобусе
35 отзывов
15 часов
Групповая
до 20 чел.
Брестская крепость и Беловежская пуща за один день
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Городская Ратуша)
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 07:00
13 июля в 07:00
от 175Br за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
На автобусе
142 отзыва
16 часов
Групповая
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
13 июля в 07:00
20 июля в 07:00
200Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Озеро Нарочь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
  2. Брестская крепость и Беловежская пуща за один день
  3. Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
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  7. Национальная библиотека
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  9. Несвижский замок
  10. Хатынь
Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
Сейчас в Минске в категории "Озеро Нарочь" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 200. Туристы уже оставили гидам 497 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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