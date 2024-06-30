1 чел.
По популярности
16 часов
Групповая
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
15 июля в 07:00
180Br за человека
15 часов
Групповая
до 20 чел.
Брестская крепость и Беловежская пуща за один день
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2 а (Городская Ратуша)
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 07:00
13 июля в 07:00
от 175Br за человека
16 часов
Групповая
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
Расписание: в основном по субботам
13 июля в 07:00
20 июля в 07:00
200Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 июня 2024Очень интересная экскурсия. Рекомендую. Отдельное спасибо экскурсоводу Денису.
- ННаталья29 июня 2024Отличная экскурсия! Очень насыщенная и познавательная. Интересно было увидеть все своими глазами и послушать гида Ирину, доступно рассказываюшую об исторических фактах. Рекомендую, интересно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Озеро Нарочь»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июле 2024
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