Мы приглашаем вас посетить знаменитые белорусские замки 🏰 Мир и Несвиж. Вы сможете оценить их мощь, прикоснуться к древним стенам, почувствовать дух минувших эпох и узнать тайны белорусской истории 📖 ли вы, что...

… в первой половине XVI века владельцем замка Несвиж был один из богатейших в Европе род Радзивиллов. Легенды о богатстве интерьеров их замка и несметных сокровищах ходили далеко за пределами Беларуси.

… Несвижский замок перестраивался много раз и в результате приобрел вид дворца, сочетающего черты ренессанса, барокко, рококо, классицизма, неоготики, модернизма.

… ходит легенда, что между Мирским замком и Несвижским существовал тоннель – настолько широкий, что по нему могла проехать тройка лошадей.

За свои историю Несвижский и Мирский замок пережили немало периодов взлетов и падений. К счастью, сегодня они считаются одними из главных достопримечательностей 🏛️ Беларуси и самых красивых 🤩 мест страны. Оба замка занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.