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Путешествие в белорусские замки Мир и Несвиж

Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
Замки 🏰 в Беларуси — возможно ли такое? Мы однозначно ответим да! В XVI веке появилось два удивительных замка — Мирский и Несвижский.

Здесь моментально можно перенестись на несколько веков назад.

И совершенно забыть, что вы сейчас путешествуете по Беларуси.

Начнем путешествие во времени?
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $35 за человека

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Путешествие в белорусские замки Мир и Несвиж
Путешествие в белорусские замки Мир и Несвиж

Что вы увидите

  • Мирский замок
  • Несвижский замок.
Мы приглашаем вас посетить знаменитые белорусские замки 🏰 Мир и Несвиж. Вы сможете оценить их мощь, прикоснуться к древним стенам, почувствовать дух минувших эпох и узнать тайны белорусской истории 📖 ли вы, что...
… в первой половине XVI века владельцем замка Несвиж был один из богатейших в Европе род Радзивиллов. Легенды о богатстве интерьеров их замка и несметных сокровищах ходили далеко за пределами Беларуси.
… Несвижский замок перестраивался много раз и в результате приобрел вид дворца, сочетающего черты ренессанса, барокко, рококо, классицизма, неоготики, модернизма.
… ходит легенда, что между Мирским замком и Несвижским существовал тоннель – настолько широкий, что по нему могла проехать тройка лошадей.
За свои историю Несвижский и Мирский замок пережили немало периодов взлетов и падений. К счастью, сегодня они считаются одними из главных достопримечательностей 🏛️ Беларуси и самых красивых 🤩 мест страны. Оба замка занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 у железнодорожного вокзала
Место завершения
🏁 Интернациональная улица
Путешествие в белорусские замки Мир и Несвиж
Путешествие в белорусские замки Мир и Несвиж
Путешествие в белорусские замки Мир и Несвиж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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