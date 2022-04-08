Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Особый магнетический шарм Праги покоряет даже самого искушенного туриста. Монументальные готические соборы, таинственные башни, величественные замки и тихий уют маленьких улочек с потемневшими от времени домами. Дух средневековья, приключений и волшебства витает повсюду. Карлов мост, Старместская площадь, знаменитые часы, Собор Святого Вита и крепость Вышеград просто обязаны оказаться на Ваших фотоснимках!

Прогулка по Праге с профессиональным фотографом поможет запечатлеть и передать на фото неповторимую атмосферу города.