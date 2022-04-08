Фотопрогулка по Праге (60 минут)

Фотопрогулка по Праге

Для красивых фото
Фотопрогулка по Праге (60 минут)
Фотопрогулка по Праге (60 минут)
Фотопрогулка по Праге (60 минут)
Фотопрогулка по Праге (60 минут)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Особый магнетический шарм Праги покоряет даже самого искушенного туриста. Монументальные готические соборы, таинственные башни, величественные замки и тихий уют маленьких улочек с потемневшими от времени домами. Дух средневековья, приключений и волшебства витает повсюду. Карлов мост, Старместская площадь, знаменитые часы, Собор Святого Вита и крепость Вышеград просто обязаны оказаться на Ваших фотоснимках!

Прогулка по Праге с профессиональным фотографом поможет запечатлеть и передать на фото неповторимую атмосферу города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги фотографа. 15 профессионально обработанных фотографий на ваш выбор (обработка и отправка фото по эл. почте займет до 2 дней). АКЦИЯ! При бронировании фотопрогулки до 30.12 Вы получите 30 обработанных фотографий и короткое видео в ПОДАРОК!
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

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