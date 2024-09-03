2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€60 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина
Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena3 сентября 2024Удивительно, но за 2 часа мы обошли город по кругу - посмотрели центр, поднялись на смотровую площадку. Насыщенно, интересно, познавательно.
- ДДмитрий1 сентября 2024Галина-прекрасный экскурсовод. Мы влюбились в Таллинн
- AAleksei1 сентября 2024Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. С чувством,с толком,с расстановкой.)))
- ЕЕвгения31 августа 2024Экскурсия мне очень понравилась, хоть я и не первый раз в Таллине. Александр прекрасный рассказчик: много интересных фактов, юмор, хорошо
- РРоман29 августа 2024Ирине большое спасибо за интересную экскурсию по старому городу. Было очень познавательно) Два часа пролетели незаметно!
- ЕЕвгения23 августа 2024С удовольствием посмотрели старый Таллинн под руководством Ирины Рюрик, очень много интересных фактов из истории, здорово, что Ирина деликатно настояла,
- ЕЕлена10 августа 2024Спасибо большое! Замечательная экскурсия!
- YYulia2 августа 2024Брали экскурсию у Ирины с друзьями, всем очень понравилось! Нам очень понравилось, как Ирина рассказывала про Таллин- увлекательное и интересно. Экскурсия прошла в комфортном темпе (мы не бегали по городу с целью успеть все за 2 часа) Спасибо Ирине!
- ЕЕлена30 июля 2024Мы провели незабываемый вечер с гидом Эллой. Встретить такого человека, искренне влюблённого в Таллин и его историю, обладающего поистине энциклопедическими знаниями, умеющего вести рассказ с юмором и неиссякаемой энергией-редкостная удача. Огромное спасибо!!!!
- JJelena14 июля 2024Было очень интересно и запоминающе, благодаря за прекрасную экскурсию! Часто бываем в Таллине и казалось, что посетили все уголочки, но нет, нас удивили! ☀️
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Таллину в сентябре 2024
Сейчас в Таллине в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 70. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 367 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь