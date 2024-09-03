E Elena Экскурсия по средневековому Таллину Удивительно, но за 2 часа мы обошли город по кругу - посмотрели центр, поднялись на смотровую площадку. Насыщенно, интересно, познавательно.

Д Дмитрий Экскурсия по средневековому Таллину Галина-прекрасный экскурсовод. Мы влюбились в Таллинн

A Aleksei Экскурсия по средневековому Таллину Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. С чувством,с толком,с расстановкой.)))

Е Евгения Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный читать дальше структурированное повествование, грамотная речь. Два часа пролетели незаметно, а в памяти остались самые знаковые, «визитные карточки» старого и нового города. Спасибо! Экскурсия мне очень понравилась, хоть я и не первый раз в Таллине. Александр прекрасный рассказчик: много интересных фактов, юмор, хорошо

Р Роман Жизнь средневекового Таллина Ирине большое спасибо за интересную экскурсию по старому городу. Было очень познавательно) Два часа пролетели незаметно!

Е Евгения Жизнь средневекового Таллина читать дальше чтобы мы зашли посмотреть Домский собор, мы бы много потеряли, если бы не посмотрели гербы, увидели много знакомых знаменитых фамилий. Таллинн прекрасен, Ирина знает каждый дом и рассказала о каждом, средневековье ожило! С удовольствием посмотрели старый Таллинн под руководством Ирины Рюрик, очень много интересных фактов из истории, здорово, что Ирина деликатно настояла,

Е Елена Легенды Таллина при свете фонаря Спасибо большое! Замечательная экскурсия!

Y Yulia Жизнь средневекового Таллина Брали экскурсию у Ирины с друзьями, всем очень понравилось! Нам очень понравилось, как Ирина рассказывала про Таллин- увлекательное и интересно. Экскурсия прошла в комфортном темпе (мы не бегали по городу с целью успеть все за 2 часа) Спасибо Ирине!

Е Елена Легенды Таллина при свете фонаря Мы провели незабываемый вечер с гидом Эллой. Встретить такого человека, искренне влюблённого в Таллин и его историю, обладающего поистине энциклопедическими знаниями, умеющего вести рассказ с юмором и неиссякаемой энергией-редкостная удача. Огромное спасибо!!!!