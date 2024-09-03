На Рождество – экскурсии в Таллине

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Таллине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Легенды Таллина при свете фонаря
Пешая
100 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
60 за всё до 8 чел.
Жизнь средневекового Таллина
Пешая
149 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Жизнь средневекового Таллина
Погрузитесь в атмосферу средневековья, пройдя по узким улочкам Таллина с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Экскурсия по средневековому Таллину
Пешая
79 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по средневековому Таллину
Загляните в удивительный мир средневекового Таллина, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ратушная площадь, у здания Ратуши, под часами
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Пешая
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    3 сентября 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Удивительно, но за 2 часа мы обошли город по кругу - посмотрели центр, поднялись на смотровую площадку. Насыщенно, интересно, познавательно.
    Удивительно, но за 2 часа мы обошли город по кругу - посмотрели центр, поднялись на смотровую площадку
  • Д
    Дмитрий
    1 сентября 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Галина-прекрасный экскурсовод. Мы влюбились в Таллинн
    Галина-прекрасный экскурсовод. Мы влюбились в Таллинн
  • A
    Aleksei
    1 сентября 2024
    Экскурсия по средневековому Таллину
    Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. С чувством,с толком,с расстановкой.)))
  • Е
    Евгения
    31 августа 2024
    Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
    Экскурсия мне очень понравилась, хоть я и не первый раз в Таллине. Александр прекрасный рассказчик: много интересных фактов, юмор, хорошо
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    структурированное повествование, грамотная речь. Два часа пролетели незаметно, а в памяти остались самые знаковые, «визитные карточки» старого и нового города. Спасибо!

  • Р
    Роман
    29 августа 2024
    Жизнь средневекового Таллина
    Ирине большое спасибо за интересную экскурсию по старому городу. Было очень познавательно) Два часа пролетели незаметно!
  • Е
    Евгения
    23 августа 2024
    Жизнь средневекового Таллина
    С удовольствием посмотрели старый Таллинн под руководством Ирины Рюрик, очень много интересных фактов из истории, здорово, что Ирина деликатно настояла,
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    чтобы мы зашли посмотреть Домский собор, мы бы много потеряли, если бы не посмотрели гербы, увидели много знакомых знаменитых фамилий. Таллинн прекрасен, Ирина знает каждый дом и рассказала о каждом, средневековье ожило!

  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Спасибо большое! Замечательная экскурсия!
  • Y
    Yulia
    2 августа 2024
    Жизнь средневекового Таллина
    Брали экскурсию у Ирины с друзьями, всем очень понравилось! Нам очень понравилось, как Ирина рассказывала про Таллин- увлекательное и интересно. Экскурсия прошла в комфортном темпе (мы не бегали по городу с целью успеть все за 2 часа) Спасибо Ирине!
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Мы провели незабываемый вечер с гидом Эллой. Встретить такого человека, искренне влюблённого в Таллин и его историю, обладающего поистине энциклопедическими знаниями, умеющего вести рассказ с юмором и неиссякаемой энергией-редкостная удача. Огромное спасибо!!!!
    Мы провели незабываемый вечер с гидом Эллой. Встретить такого человека, искренне влюблённого в Таллин и егоМы провели незабываемый вечер с гидом Эллой. Встретить такого человека, искренне влюблённого в Таллин и его
  • J
    Jelena
    14 июля 2024
    Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
    Было очень интересно и запоминающе, благодаря за прекрасную экскурсию! Часто бываем в Таллине и казалось, что посетили все уголочки, но нет, нас удивили! ☀️

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Легенды Таллина при свете фонаря
  2. Жизнь средневекового Таллина
  3. Экскурсия по средневековому Таллину
  4. Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Замок Раквере
  7. Монастырь Святой Бригитты
  8. Морской музей
  9. Музей Леннусадам
Сколько стоит экскурсия по Таллину в сентябре 2024
Сейчас в Таллине в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 70. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 367 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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