Сходите в знаменитый Музей 🖼 мадам Тюссо в Берлине. Вас ждут захватывающие впечатлениях, рассмотрите внимательно и сфотографируйтесь лично с реалистичными восковыми фигурами ваших любимых знаменитостей!
Миллионы и миллионы людей стекались в двери Музея мадам Тюссо с тех пор, как они впервые открылись более 200 лет назад, и он остается таким же популярным, как и прежде. Есть много причин для этого длительного успеха, но в основе всего этого лежит старомодное любопытство.
Что входит
Входной билет без очереди
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Unter den Linden 7410117 Berlin, Германия
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