Сходите в знаменитый Музей 🖼 мадам Тюссо в Берлине. Вас ждут захватывающие впечатлениях, рассмотрите внимательно и сфотографируйтесь лично с реалистичными восковыми фигурами ваших любимых знаменитостей!

Миллионы и миллионы людей стекались в двери Музея мадам Тюссо с тех пор, как они впервые открылись более 200 лет назад, и он остается таким же популярным, как и прежде. Есть много причин для этого длительного успеха, но в основе всего этого лежит старомодное любопытство.