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Входной билет без очереди в музей Тюссо

5
10 отзывов
Музей м.
Музей м. – Гид из Берлина
Музей 🖼 Мадам Тюссо — самый известный и самый большой музей восковых фигур.

У него множество филиалов по всему миру.

Как раз в Берлине находится один из филиалов! У вас есть возможность рассмотреть своих кумиров и сделать с ними фото во время берлинского путешествия.

Если вы хотите избежать очередей в кассе и на входе — приобретите билет 🎫 он-лайн.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная

  • €30 за человека

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Входной билет без очереди в музей Тюссо
Входной билет без очереди в музей Тюссо

Что вы увидите

  • Музей мадам Тюссо
Сходите в знаменитый Музей 🖼 мадам Тюссо в Берлине. Вас ждут захватывающие впечатлениях, рассмотрите внимательно и сфотографируйтесь лично с реалистичными восковыми фигурами ваших любимых знаменитостей!
Миллионы и миллионы людей стекались в двери Музея мадам Тюссо с тех пор, как они впервые открылись более 200 лет назад, и он остается таким же популярным, как и прежде. Есть много причин для этого длительного успеха, но в основе всего этого лежит старомодное любопытство.
Что входит
  • Входной билет без очереди
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Unter den Linden 7410117 Berlin, Германия
Входной билет без очереди в музей Тюссо
Входной билет без очереди в музей Тюссо
Входной билет без очереди в музей Тюссо
Входной билет без очереди в музей Тюссо

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Музей м.
Музей м.
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10 отзывов оставили туристы

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