Запрыгивайте в голубой двухэтажный автобус с открытым верхом и отправляйтесь на hop-on hop-off экскурсию по прекрасному Мюнхену. Садитесь и выходите из автобуса на любых остановках так часто, как захотите, и самостоятельно осматривайте достопримечательности города. Можно просто остаться в автобусе, чтобы насладиться видом и послушать информативные комментарии на борту.

На экскурсии вы увидите живописную Одеонсплац и интересную архитектуру Старой пинакотеки, где хранятся многочисленные произведения искусства. Прокатитесь мимо Мариенплац и откройте для себя знаменитый Виктуалиенмаркт и его деликатесы, а также известный Хофбройхаус. Выйдите на Карлсплац и прогуляйтесь по пешеходной зоне и торговому пассажу. Исследуйте фантастические замки и сады и познакомьтесь с историей Мюнхена.