Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Садитесь и выходите из автобуса так часто, как захотите, и исследуйте Мюнхен в удобном для вас темпе
Послушайте увлекательные и информативные живые комментарии на борту двухэтажного автобуса
Исследуйте самые главные места Мюнхена, включая Мариенплац, Старую пинакотеку и Карлсплац
Познакомьтесь с историей города
Осмотрите Одеонсплац и знаменитый Хофбройхаус
Получите удовольствие от шопинга на рынке Виктуалиенмаркт
Исследуйте фантастические замки и сады
Запрыгивайте в голубой двухэтажный автобус с открытым верхом и отправляйтесь на hop-on hop-off экскурсию по прекрасному Мюнхену. Садитесь и выходите из автобуса на любых остановках так часто, как захотите, и самостоятельно осматривайте достопримечательности города. Можно просто остаться в автобусе, чтобы насладиться видом и послушать информативные комментарии на борту.
На экскурсии вы увидите живописную Одеонсплац и интересную архитектуру Старой пинакотеки, где хранятся многочисленные произведения искусства. Прокатитесь мимо Мариенплац и откройте для себя знаменитый Виктуалиенмаркт и его деликатесы, а также известный Хофбройхаус. Выйдите на Карлсплац и прогуляйтесь по пешеходной зоне и торговому пассажу. Исследуйте фантастические замки и сады и познакомьтесь с историей Мюнхена.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Сопровождение на английском и немецком языках
Что не входит
Трансферы
Еда и напитки
Посещение достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Билет действителен в течение 24 или 48 часов
Если не выходить на остановках, прохождение маршрута займет около 2,5 часов
Автобусы ежедневно ходят каждые 20 минут на остановках 1-6
Автобусы ежедневно ходят каждые 60 минут на остановках 7-10
Летом и зимой график претерпевает сезонные изменения
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
Jon
1 ноя 2016
Отлично провели время, исследуя большую часть того, что Мюнхен может предложить. Возможность сойти с автобуса и провести столько времени, сколько вы хотите, чтобы в определенном месте было приятно. У некоторых остановок есть дополнительные туры, которые вы можете взять, и они стоят дороже, но все они казались довольно разумными по цене.
S
Silke
14 мая 2019
Durch das 24h Ticket bei der großen Tour (1-12) ist es gut möglich alle Sehenswürdigkeiten in angemessenem Maße zu besuchen. Da alle 20min ein neuer Bus pünktlich an der Haltestelle ist, kann man bei einem neuen Guide auch zum Teil neue, interessante Aspekte erfahren, die der vorhergehende Guide vielleicht noch nicht erwähnt hat, sollte man an einer Sehenswürdigkeit zwei Mal vorbeifahren. Ein Guide-Wechsel ist also durchaus auch zu empfehlen. Auch bei schlechtem Wetter, wie bei unserer Tour vergangenen Sonntag, sind die Busse angenehm geheizt.
A
Anil
9 сен 2017
Нет живого гида, однако есть многоязычный звук, который вы можете слушать. Аудиодорожка информативна, однако в ней не хватает юмора, который может придумать опытный гид. Временное сообщество формируется, когда весь автобус смеется одновременно. Двухэтажные автобусы имеют выдвижную крышу, что приятно в солнечный день.
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