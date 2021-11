Durch das 24h Ticket bei der großen Tour (1-12) ist es gut möglich alle Sehenswürdigkeiten in angemessenem Maße zu besuchen.

Da alle 20min ein neuer Bus pünktlich an der Haltestelle ist, kann man bei einem neuen Guide auch zum Teil neue, interessante Aspekte erfahren, die der vorhergehende Guide vielleicht noch nicht erwähnt hat, sollte man an einer Sehenswürdigkeit zwei Mal vorbeifahren. Ein Guide-Wechsel ist also durchaus auch zu empfehlen.

Auch bei schlechtem Wetter, wie bei unserer Tour vergangenen Sonntag, sind die Busse angenehm geheizt.