Приглашаю вас в парадные самого фешенебельного райна Тбилиси! Со мной вы изучите изнутри великолепный тбилисский модерн, отыщете уникальные детали из прошлых эпох, сделаете сотню фотографий.
А главное, научитесь распознавать, ценить и анализировать красоту и упадок «Парижа Востока» начала 20 века.
А главное, научитесь распознавать, ценить и анализировать красоту и упадок «Парижа Востока» начала 20 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Мы посетим 5 известных (и не очень) парадных:
- Доходный дом Теймуразянца — живописное чудо, которое открылось для глаз всего год назад
- Доходный дом Калантарова — неомавританская парадная, исполненная в бетоне
- Дом братьев Сейлановых — три этажа великолепных росписей
- Вестибюль «Времена года» — скромная ореховая гостиная конца 19 века
- Доходный дом Эвелины Тер-Акоповой — два автографа: в камне и металле
В нюансах мы распознаем смену архитектурных вкусов: как на смену эклектике приходила эстетика модерна — и как архитекторы начала 20 века создавали облик Тбилиси «стиля декаданс». А ещё разберёмся:
- что такое на самом деле «парадная», а что — нет
- что связывает извержение Везувия и Тбилиси и как древнеримская роспись перекочевала в Грузию
- что такое тромплёй, гризайль, терраццо и каприччо — вы научитесь с лёгкостью замечать разницу и поймёте принципы научной реставрации
Кому подойдёт прогулка
Демонстрируя в равной степени красоту и упадок «Парижа Востока», экскурсия придётся по вкусу тем, кто:
- любит стиль модерн
- ценит детали: вы уйдете с багажом открытий и интересными фото
- хочет увидеть Тбилиси за пределами обычных обзорных экскурсий
- не охотится за мифами, а желает достоверных сведений
Организационные детали
- Не рекомендуем брать с собой громоздкие вещи (рюкзаки и т. п.)
- Прогулка расчитана на подвижную аудиторию 12+, протяжённость маршута 1,5 километра
- Захватите фонарик (если имеется, конечно)
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Очень много значит, когда об архитектуре рассказывает профессионал. Я эксперт по теории и истории архитектуры, дипломант Московского Архитектурного института. Автор многих пятизвёздочных маршрутов. Провёл 300+ экскурсий для 4700+ человек по Тбилиси.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
4 сен 2024
Находилась в поиске необычной экскурсии по Тбилиси. Наткнулась на слово - парадные. Заинтересовало тем, что ты как-будто проникаешь в жизнь старого города, узнаешь его историю.
Парадные показаны на контрасте, есть замечательно
Парадные показаны на контрасте, есть замечательно
Александр
9 авг 2024
Экскурсия на 10/10, пролетела быстро и оставила очень хорошее впечатление.
Максим - человек с образованием в архитектуре, чувствуется, что у него есть своя позиция и эмоциональная составляющая в рассказе. При этом нет никаких выдуманных легенд. Узнали по ходу экскурсии то, что ни за что бы не поняли, гуляя самостоятельно.
Максим - человек с образованием в архитектуре, чувствуется, что у него есть своя позиция и эмоциональная составляющая в рассказе. При этом нет никаких выдуманных легенд. Узнали по ходу экскурсии то, что ни за что бы не поняли, гуляя самостоятельно.
Татьяна
29 июл 2024
Если вы хотите научиться видеть детали, посмотоеть что таится за той или иной дверью неизвестных на первый взгляд домов, насладиться тем, как человек тонко чувствует архитектуру, историю, искусство - вы непременно должны посетить прогулку по району Сололаки именно с Максимом. Не перегрузки историческими фактами, но много интересных деталей на которые сам можешь не обратить внимание. Вообщем, мой самый положительный рекомендасьён!)
Входит в следующие категории Тбилиси
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