У Вас когда-нибудь было такое: видите человека впервые, но как будто знакомы уже много лет? Именно таким перед нам появился Костя. Простой, добрый парень, готовый показать горы четырем девушкам, одетым и обутым совсем не по погоде. Впервые собравшимся в горы)!

Наша экскурсия изначально приобрела непредсказуемый характер, так как было пасмурно и шел дождь. Костя предостерег нас, сказав, что мы будем смотреть на погодные условия. Вообще, хочется сказать, что Костя был очень заботлив, у него с собой были зонты, теплые вещи, даже юбки для входа в храмы! Каждый раз выходя из машины подавал руку, помогал подниматься по дорогам и следил, чтобы мы были аккуратны на каменистых дорожках или ступеньках. Это очень важно! Чувство защищенности не покидало нас, и мы смело смотрели на огромные склоны гор, не видя до этого таких высот ни разу в жизни!

Мы поехали по военной грузинской дороге, увидели чудесное водохранилище, крепость, храм… На протяжении всей дороги туда и обратно мы разговаривали, слушали рассказы… было очень душевно и познавательно, весь день пролетел как миг!

По дороге заехали поесть вкуснейших в нашей жизни хинкалей)! Знаете, покушать хинкали с таким видом на горы, бесценно!))))

Но, а что было дальше просто словами не описать….

То, что мы увидели в этот день вообще не поддается никаком описанию!!! Эти невыносимо красивые горные вершины были рядом с нами, а облака лежали под нашими ногами и, казалось, их можно потрогать рукой… Каждый, абсолютно каждый раз, взгляд падал на что-то необыкновенное и было непонятно что делать-скорее фотографировать, или снимать, или просто смотреть…. Кстати говоря, Костя прекрасный фотограф, и у нас появились чудесные фото того дня… лучшие воспоминания… как будто мы находимся не на фото, а в какой-то 3D картинке.

В тот день было еще много всего интересного, он был как маленькая жизнь.



Обобщим: Если вы решили приехать в Грузию вы просто ОБЯЗАНЫ посетить эти места. Иначе Вы много потеряете…. Если вы решили посетить эти места, то вы ОБЯЗАНЫ сделать это с Костей! Лучшего гида… нет, друга, Вам не найти. Нам было очень жаль, что мы попали только на одну экскурсию к нему. В следующие раз обязательно это исправим)