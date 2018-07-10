Путешествие в горы к памятникам истории, неописуемым видам и ощущению свободы
В Грузии вы часто услышите — свобода только в горах! Друзья, предлагаю увлекательную прогулку в горы, приблизительно полтора часа езды из города.
Там, высоко в горах, вдыхая насыщенный кислородом чистый воздух и созерцая с высоты неописуемую красоту мира, мы невольно убеждаемся в ничтожности наших мелких бытовых проблем и повседневной суеты, ощущаем единение с природой и грандиозность вселенной, мы живем, мы любим, мы двигаемся вперед, иначе говоря — мы свободны!
Там, высоко в горах, вдыхая насыщенный кислородом чистый воздух и созерцая с высоты неописуемую красоту мира, мы невольно убеждаемся в ничтожности наших мелких бытовых проблем и повседневной суеты, ощущаем единение с природой и грандиозность вселенной, мы живем, мы любим, мы двигаемся вперед, иначе говоря — мы свободны!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа
- Выезжаем желательно рано, не позднее 10 — 11 часов утра, на Военно-Грузинскую дорогу («Это не дорога, а поэзия» — Чехов, путешествие 1888 года).
- По дороге проедем крепость Ананури, монастырь и бывшую резиденцию грозных эриставов (князей) арагвийских.
- Мы осмотрим неплохо сохранившийся комплекс памятников раннефеодальной эпохи и узнаем печальную историю последних отпрысков знатного и влиятельного рода.
- Дальше по пути доезжаем до небольшого села Млета, оставив машину в деревне, начинаем подъем. Приблизительно 3-x километровая горная тропа поднимет нас на высоту более 2250 метров над уровнем моря, открывая взору фантастические горные пейзажи!
- На вершине нас ждет легендарный монастырь Ломиса, место паломничества и жертвоприношения многих поколений горцев.
- Находясь на хребте, на уровне облаков и любуясь красотами Арагвийского и Ксанского ущелья, вы услышите древнюю легенду о чуде возникновения тут монастыря, ведь Грузия — это страна легенд и преданий…
- Вопрос с питанием решаем на месте, можно поесть в придорожном ресторанчике по пути, их большой выбор, и сервис почти везде на высоте, можем устроить пикник в альпийской зоне — тоже прекрасно.
Тур может быть дополнен, или сокращен — в зависимости от вашего пожелания, в любом случае, не восхищенным еще никто не возвращался.
И так, вы готовы покорять горы?
Организационные детали
- В стоимость входят все транспортные расходы.
- Детям младше 12 лет, а так же людям со слабым здоровьем такая нагрузка не рекомендована.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Kostya — ваш гид в Тбилиси
Провёл 2129 экскурсий для 2426 туристов
Меня зовут Константин. Мне 36. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т. д.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
10 июля 2018
Друзья, путешествие супер. Всем советую. Уйма впечатлений и все исключительно положительные. А виды, которые открываются с горы, просто завораживают. Эта поездка однозначно самое яркое событие за весь отдых в Грузии. Огромное спасибо Константину за увлекательное и интересное путешествие по красотам горной Грузии!
О
Ольга
7 июля 2017
Наша экскурсия выпала на дождливый день, но даже погоде не удалось испортить впечатления от поездки! Маршрут спланирован интересно и грамотно - даже после целого дня на ногах не чувствуешь себя перегруженным, так как программа разнообразная и подаётся легко. Константин очень заботливый гид, который всегда спросит, не замёрзли ли вы, предложит тёплую куртку или поможет вскарабкаться на каменную крепостную стену, чтобы вам удалось сделать красивые фотографии. А ещё он надёжный водитель, которому не страшно доверить свою жизнь даже в условиях горного бездорожья.
Константин, спасибо за экскурсию, нам очень понравилось! Мы влюбились в невероятные горные пейзажи Грузии с первого взгляда.
Константин, спасибо за экскурсию, нам очень понравилось! Мы влюбились в невероятные горные пейзажи Грузии с первого взгляда.
Т
Татьяна
31 мая 2017
Где бы вы не путешествовали и куда бы вас не занесло случайно, первые впечатления всегда остаются самыми яркими в нашей памяти. Моя Грузия началась именно с экскурсии с Костей. Тёплая атмосфера, невероятно смешные и забавные истории, захватывающие факты, и конечно же колоритно запланированный маршрут навсегда оставят самые яркие и светлые воспоминания об этой стране!
Л
Людмила
10 дек 2016
Костя - отличный гид, интересный собеседник и прекрасный человек! Экскурсия отлично спланирована и насыщенна богатейшей историей страны. Благодаря Константину я влюбилась в Грузию))) Спасибо!!!
К
Канаев
13 окт 2016
Чтобы не повторяться, готов лишь присоединиться ко всему нижесказанному - да, все действительно так! Дополню описание лишь некоторой практической информацией. Протяженность маршрута порядка 3,6 км, перепад высот более 1 км. Чисто технически сам маршрут не сложный и не опасный. Как человеку, слабо подготовленному физически, подъем дался мне тяжеловато, но мы часто делали остановки чтобы перевести дух, а также насладится открывающими пейзажами, сделать фото, послушать рассказы гида или просто поболтать. В итоге подъем занял у нас порядка 3 часов. На вершине нас ждали потрясающие виды и горячий чай в монастыре Ломиси. Спуск прошел гораздо легче и быстрее. Очень приятным дополнением к основной части экскурсии стали посещение крепости Ананури и вкусный завтрак в придорожном ресторане. Данная экскурсия стала одним из самый ярких и запоминающихся моментов во всем нашем путешествии. А благодаря Косте мы узнали много интересного о Грузии. Рекомендуем!
А
Айнура
2 сен 2016
Планируя этот отпуск, мы хотели посетить самые интересные, неизведанные и уникальные места в Грузии и данная экскурсия оказалась лучшим вариантом для нас. Вышло просто великолепно! Замечательная экскурсия в отличной компании!
Нам очень повезло, что мы отправились в путь именно с Костей, прошагали бок о бок по удивительным маршрутам, повидали много интересного, услышали множество историй и старинных легенд. Он действительно очень эрудированный и интересный рассказчик, и очень хороший человек. Всем советуем посетить это священное место и сделать это именно вместе с Костей! Костя, большое спасибо!
Нам очень повезло, что мы отправились в путь именно с Костей, прошагали бок о бок по удивительным маршрутам, повидали много интересного, услышали множество историй и старинных легенд. Он действительно очень эрудированный и интересный рассказчик, и очень хороший человек. Всем советуем посетить это священное место и сделать это именно вместе с Костей! Костя, большое спасибо!
Елена
12 июля 2016
У Вас когда-нибудь было такое: видите человека впервые, но как будто знакомы уже много лет? Именно таким перед нам появился Костя. Простой, добрый парень, готовый показать горы четырем девушкам, одетым и обутым совсем не по погоде. Впервые собравшимся в горы)!
Наша экскурсия изначально приобрела непредсказуемый характер, так как было пасмурно и шел дождь. Костя предостерег нас, сказав, что мы будем смотреть на погодные условия. Вообще, хочется сказать, что Костя был очень заботлив, у него с собой были зонты, теплые вещи, даже юбки для входа в храмы! Каждый раз выходя из машины подавал руку, помогал подниматься по дорогам и следил, чтобы мы были аккуратны на каменистых дорожках или ступеньках. Это очень важно! Чувство защищенности не покидало нас, и мы смело смотрели на огромные склоны гор, не видя до этого таких высот ни разу в жизни!
Мы поехали по военной грузинской дороге, увидели чудесное водохранилище, крепость, храм… На протяжении всей дороги туда и обратно мы разговаривали, слушали рассказы… было очень душевно и познавательно, весь день пролетел как миг!
По дороге заехали поесть вкуснейших в нашей жизни хинкалей)! Знаете, покушать хинкали с таким видом на горы, бесценно!))))
Но, а что было дальше просто словами не описать….
То, что мы увидели в этот день вообще не поддается никаком описанию!!! Эти невыносимо красивые горные вершины были рядом с нами, а облака лежали под нашими ногами и, казалось, их можно потрогать рукой… Каждый, абсолютно каждый раз, взгляд падал на что-то необыкновенное и было непонятно что делать-скорее фотографировать, или снимать, или просто смотреть…. Кстати говоря, Костя прекрасный фотограф, и у нас появились чудесные фото того дня… лучшие воспоминания… как будто мы находимся не на фото, а в какой-то 3D картинке.
В тот день было еще много всего интересного, он был как маленькая жизнь.
Обобщим: Если вы решили приехать в Грузию вы просто ОБЯЗАНЫ посетить эти места. Иначе Вы много потеряете…. Если вы решили посетить эти места, то вы ОБЯЗАНЫ сделать это с Костей! Лучшего гида… нет, друга, Вам не найти. Нам было очень жаль, что мы попали только на одну экскурсию к нему. В следующие раз обязательно это исправим)
Наша экскурсия изначально приобрела непредсказуемый характер, так как было пасмурно и шел дождь. Костя предостерег нас, сказав, что мы будем смотреть на погодные условия. Вообще, хочется сказать, что Костя был очень заботлив, у него с собой были зонты, теплые вещи, даже юбки для входа в храмы! Каждый раз выходя из машины подавал руку, помогал подниматься по дорогам и следил, чтобы мы были аккуратны на каменистых дорожках или ступеньках. Это очень важно! Чувство защищенности не покидало нас, и мы смело смотрели на огромные склоны гор, не видя до этого таких высот ни разу в жизни!
Мы поехали по военной грузинской дороге, увидели чудесное водохранилище, крепость, храм… На протяжении всей дороги туда и обратно мы разговаривали, слушали рассказы… было очень душевно и познавательно, весь день пролетел как миг!
По дороге заехали поесть вкуснейших в нашей жизни хинкалей)! Знаете, покушать хинкали с таким видом на горы, бесценно!))))
Но, а что было дальше просто словами не описать….
То, что мы увидели в этот день вообще не поддается никаком описанию!!! Эти невыносимо красивые горные вершины были рядом с нами, а облака лежали под нашими ногами и, казалось, их можно потрогать рукой… Каждый, абсолютно каждый раз, взгляд падал на что-то необыкновенное и было непонятно что делать-скорее фотографировать, или снимать, или просто смотреть…. Кстати говоря, Костя прекрасный фотограф, и у нас появились чудесные фото того дня… лучшие воспоминания… как будто мы находимся не на фото, а в какой-то 3D картинке.
В тот день было еще много всего интересного, он был как маленькая жизнь.
Обобщим: Если вы решили приехать в Грузию вы просто ОБЯЗАНЫ посетить эти места. Иначе Вы много потеряете…. Если вы решили посетить эти места, то вы ОБЯЗАНЫ сделать это с Костей! Лучшего гида… нет, друга, Вам не найти. Нам было очень жаль, что мы попали только на одну экскурсию к нему. В следующие раз обязательно это исправим)
Е
Елена
24 сен 2015
Отличный поход. Отличный гид, умный, эрудированный, внимательный и ненавязчивый. Рекомендую
Анастасия
13 сен 2015
Отличная экскурсия в приятной компании. Обязательно съездим в Мтелу ещё и в следующий раз улучшим своё время подъёма. Подробностей не буду рассказывать, потому что там нужно побывать самим. Спасибо огромное, Костя, за экскурсию. Спасибо, Млета, за красоту и душевность! Отдельное спасибо монахам-отшельникам!
С
Сергей
6 авг 2015
Даже если вы приехали в Тбилиси на 3.5 дня (как в нашем с супругой случае), обязательно стоит найти время на подъем в горы. Костя открыл для нас невероятную красоту гор Кавказа. А вместе с ней - ощущение свободы и полета, которое тебя накрывает, когда ты поднимаешься на вершину.
Замечательная экскурсия, подъем не сложный и в приятной оживленной беседе проходит на одном дыхании.
К этому еще нужно прибавить увлекательное путешествие по военно-грузинской дороге, хинкали по дороге, шумные воды Арагви и крепость Ананури с великолепным видом на горы и водохранилище, которую посещаешь перед тем, как приехать во Млету и начать подъем.
Костя - подготовленный и внимательный организатор, интересный собеседник и просто позитивный и веселый человек.
После экскурсии очень рекомендую поход в серные бани, чтобы "смыть" легкую усталость после подъема и дороги))
Замечательная экскурсия, подъем не сложный и в приятной оживленной беседе проходит на одном дыхании.
К этому еще нужно прибавить увлекательное путешествие по военно-грузинской дороге, хинкали по дороге, шумные воды Арагви и крепость Ананури с великолепным видом на горы и водохранилище, которую посещаешь перед тем, как приехать во Млету и начать подъем.
Костя - подготовленный и внимательный организатор, интересный собеседник и просто позитивный и веселый человек.
После экскурсии очень рекомендую поход в серные бани, чтобы "смыть" легкую усталость после подъема и дороги))
М
Марина
27 июня 2015
Очень комфортная поездка со всех точек зрения. Костя очень внимательно относится к своим экскурсантам. Просторная, комфортная машина, что очень важно для длинного путешествия. Очень хороший выбор места для обеда. Хинкали изумительные, и хозяйка позволила даже принять участие в приготовлении:)
Ну и в завершении мы получили от Кости прекрасные фотографии и подборку грузинских песен. Спасибо!
Ну и в завершении мы получили от Кости прекрасные фотографии и подборку грузинских песен. Спасибо!
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