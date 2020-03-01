Nata проводит ещё 5 экскурсий

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Посетить духовный центр Каталонии и услышать о местных легендах и традициях

Nata
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Nata – ваш гид
Вы узнаете, когда, кем и при каких обстоятельствах был построен монастырь Монсеррат, какие события в нем происходили и почему в него стремятся паломники со всего мира.

Насладитесь чудесными горными видами со смотровых площадок и попробуете фермерские продукты.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Монсеррате
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Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат

Что вас ожидает

Монастырь Монсеррат и Черная Мадонна
Я познакомлю вас с длинной историей бенедиктинского монастыря и его главной святыней — Черной Мадонной, веками помогающей людям справиться с бедами и неудачами. Вы узнаете, как правильно обращаться к Деве Марии Монсеррат, и услышите о других символах, связанных с удивительной горой. А если повезет, попадете на небольшой концерт детского хора «Эсколания».

Потрясающие виды и местные деликатесы
Со смотровых площадок на высоте 700 метров над уровнем моря вы насладитесь идиллическими панорамами долин и испанских деревень. А разглядывая каменных исполинов, попытаетесь раскрыть тайну их появления. Кроме того, у подножия горы расположены фермерские хозяйства — вы сможете попробовать сыры, мед и ощутить долину Монсеррат «на вкус».

Организационные детали

  • Мы можем встретиться в Монсеррате или вместе доехать туда из Барселоны на общественном транспорте или на частном авто. Стоимость билетов на электричку — 21 евро на человека туда-обратно.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат
Таинственный Монсеррат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Монсеррате.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nata
Nata
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
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Nata проводит ещё 5 экскурсий

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8 отзывов
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Священная гора МонсерратСвященная гора МонсерратСвященная гора Монсеррат
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264 отзыва
Живописная природа, бенедектинский монастырь, старые легенды и местные угощения
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Монсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие КаталонииМонсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие КаталонииМонсеррат и Монтжуик — сердце и зеленые легкие Каталонии
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Монтсеррат — источник силы и вдохновенияМонтсеррат — источник силы и вдохновенияМонтсеррат — источник силы и вдохновения
125 за экскурсию
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1 отзыв
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Фантастический скальный массив, потрясающая энергетика и тысячелетний монастырь — все это Монтсеррат, без которого невозможно представить Каталонию. Здесь вы откроете вдохновляющие пейзажи, услышите легенды бенедиктинцев и знаменитых реликвий обители, а также узнаете историю старейшего хора мальчиков в Испании и подниметесь к Кресту покровителя горы.
Достучаться до небес на магической горе МонтсерратДостучаться до небес на магической горе МонтсерратДостучаться до небес на магической горе Монтсеррат
150 за экскурсию
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18 отзывов
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Гора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом Торрес
370 за экскурсию
8 часов
14 отзывов
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