Nata проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Монастырь Монсеррат и Черная Мадонна

Я познакомлю вас с длинной историей бенедиктинского монастыря и его главной святыней — Черной Мадонной, веками помогающей людям справиться с бедами и неудачами. Вы узнаете, как правильно обращаться к Деве Марии Монсеррат, и услышите о других символах, связанных с удивительной горой. А если повезет, попадете на небольшой концерт детского хора «Эсколания».

Потрясающие виды и местные деликатесы

Со смотровых площадок на высоте 700 метров над уровнем моря вы насладитесь идиллическими панорамами долин и испанских деревень. А разглядывая каменных исполинов, попытаетесь раскрыть тайну их появления. Кроме того, у подножия горы расположены фермерские хозяйства — вы сможете попробовать сыры, мед и ощутить долину Монсеррат «на вкус».