2 отзыва оставили туристы

Один из самых больших и популярных атлетов Европы и Италии.
Незабываемое путешествие в мир моды:более 160 магазинов со скидками от 30% до 70% на такие бренды, как Gucci, Prada, Versace, D&G и Armani.
Отправление в 10:00, выезд обратно в 17:00, возвращение в Милан в 18:30.
Отправление в 13:00, выезд обратно в 19:00, возвращение в Милан в 20:30.
Начало и место завершения
🚩 Largo Cairoli, 18
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- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Milan. Companion
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