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Трансфер в FoxTown (скидки 30%–70% на luxury бренды)

2.5
2 отзыва
Milan. Companion
Milan. Companion – Гид из Милана
Трансфер в один из самых больших и популярных аутлетов Европы и Италии – FoxTown.

Вы сможете прогуляться 👣 здесь и подобрать для себя что-нибудь интересное.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €30 за человека

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Трансфер в FoxTown (скидки 30%–70% на luxury бренды)
Трансфер в FoxTown (скидки 30%–70% на luxury бренды)
Один из самых больших и популярных атлетов Европы и Италии.
Незабываемое путешествие в мир моды:более 160 магазинов со скидками от 30% до 70% на такие бренды, как Gucci, Prada, Versace, D&G и Armani.
Отправление в 10:00, выезд обратно в 17:00, возвращение в Милан в 18:30.
Отправление в 13:00, выезд обратно в 19:00, возвращение в Милан в 20:30.
Что входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Largo Cairoli, 18
Трансфер в FoxTown (скидки 30%–70% на luxury бренды)
Трансфер в FoxTown (скидки 30%–70% на luxury бренды)
Трансфер в FoxTown (скидки 30%–70% на luxury бренды)
Трансфер в FoxTown (скидки 30%–70% на luxury бренды)

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Milan. Companion
Milan. Companion
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2 отзыва оставили туристы

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