2 отзыва оставили туристы

Один из самых больших и популярных атлетов Европы и Италии.

Незабываемое путешествие в мир моды:более 160 магазинов со скидками от 30% до 70% на такие бренды, как Gucci, Prada, Versace, D&G и Armani.

Отправление в 10:00, выезд обратно в 17:00, возвращение в Милан в 18:30.

Отправление в 13:00, выезд обратно в 19:00, возвращение в Милан в 20:30.