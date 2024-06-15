Бурано — один из старейших островов Венецианской лагуны. Несмотря на популярность, ему удалось сохранить аутентичность. Я расскажу, как здесь зародилась традиция раскрашивать дома в яркие цвета. Как цвет домов связан с супружеской верностью и зимними туманами. Чем занимаются местные жители и какие древние традиции они бережно хранят.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы отправимся на остров на вапоретто — местном речном трамвайчике. Если повезёт, встретим по пути фламинго. Они обитают именно в этой части лагуны
- Пройдём по колоритным улочкам Бурано, рассматривая цветные дома
- По желанию заглянем в местный музей кружева. Я расскажу, почему в 21 веке эта традиция продолжает жить
- Посетим площадь с Падающей башней. Вы узнаете её богатую историю и поймёте, почему она стала символом этой части лагуны
- Полюбуемся с живописной набережной морскими волнами. Я поделюсь легендами об острове, словно застывшем между сном и явью
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на вапоретто — 19 евро/чел. туда-обратно, музей кружева (по желанию) — 5 евро/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Fondamente Nuove
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Венеции
Профессиональный журналист и фотограф. Я не гид, но знаю много интересного о Венеции благодаря своей работе — мне всегда нужно найти новую информацию о городе. Предлагаю фотопрогулки, на которых вы не только узнаете о настоящей Венеции и о том, как живут венецианцы, но и сможете получить на память профессиональные снимки на фоне уникального города.Задать вопрос
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