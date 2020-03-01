Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

История карнавала и венецианских масок

На прогулке перед мастер-классом и во время него вы узнаете самое важное из истории Венеции, карнавала и знаменитых венецианских масок. Поговорим о древнеримских истоках праздника, его первоначальном формате и главной идее, заложенной в его символику. Вы увидите самые впечатляющие образцы, узнаете, почему вся Европа приезжала на карнавал в Венецию, а также услышите о современных особенностях его проведения.

Мастер-класс под руководством художника

Маскарера покажет принципы нанесения рисунка на изделия, а пока вы будете создавать свой собственный сувенир, я расскажу о создании традиционного символа венецианского карнавала. Вы узнаете, какой путь прошел этот атрибут со времен Античности до наших дней, как менялся его дизайн, а также об обратной стороне использования карнавальных масок, оставивших особый след в истории Венеции.

В конце мастер-класса я дам вам карту города и отмечу все интересующие вас места для посещения, рестораны «для своих» и уникальные нетуристические места.