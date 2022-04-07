Алмата — один из самых красивых и многогранных городов Казахстана. Тут сконцентрировано множество достопримечательностей, а национальная культура поражает своим разнообразием. Познакомиться с Алматой самостоятельно сложно — тут столько интересного, что легко можно растеряться. Поэтому предлагаем отправиться на ежедневную пешеходную экскурсию по Алмате, где опытный гид расскажет вам любопытные подробности, покажет основные достопримечательности и ответит на все вопросы.

Наша прогулка начинается в парке 28 панфиловцев, расположенном в сердце Старого города, у входа в Вознесенский собор — один из самых внушительных и красивых в Алмате. Маршрут пройдет через современный театр Арт-и-Шок и знаменитый мемориал славы героям-панфиловцам.

Вы увидите известные всему миру бани Арасан и алматинский Арбат. Кроме того, мы зайдем на знаменитый Зеленый базар (он же — Кок базар), который поражает своим национальным колоритом.

В ходе экскурсии гид будет не только знакомить вас с достопримечательностями, но и расскажет, куда можно сходить в Алмате и на что обращать внимание во время самостоятельных прогулок.