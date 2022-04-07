Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы

Пешеходная экскурсия в мини-группе (до 15 человек)

Групповая
Пешеходная экскурсия в мини-группе (до 15 человек).

Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения.

Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы

Что вас ожидает 🤩

  • Парк 28 панфиловцев
  • Вознесенский собор
  • Театр Арт-и-Шок
  • Мемориал славы героям-панфиловцам
  • Бани Арасан
  • Зеленый базар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Алмата — один из самых красивых и многогранных городов Казахстана. Тут сконцентрировано множество достопримечательностей, а национальная культура поражает своим разнообразием. Познакомиться с Алматой самостоятельно сложно — тут столько интересного, что легко можно растеряться. Поэтому предлагаем отправиться на ежедневную пешеходную экскурсию по Алмате, где опытный гид расскажет вам любопытные подробности, покажет основные достопримечательности и ответит на все вопросы.

Наша прогулка начинается в парке 28 панфиловцев, расположенном в сердце Старого города, у входа в Вознесенский собор — один из самых внушительных и красивых в Алмате. Маршрут пройдет через современный театр Арт-и-Шок и знаменитый мемориал славы героям-панфиловцам.

Вы увидите известные всему миру бани Арасан и алматинский Арбат. Кроме того, мы зайдем на знаменитый Зеленый базар (он же — Кок базар), который поражает своим национальным колоритом.

В ходе экскурсии гид будет не только знакомить вас с достопримечательностями, но и расскажет, куда можно сходить в Алмате и на что обращать внимание во время самостоятельных прогулок.

Программа

Парк 28 панфиловцев, Вознесенский собор, театр Арт-и-Шок, мемориал славы героям-панфиловцам, бани Арасан, Зеленый базар.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно. в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно. в 15:15

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Алматы

Обзорная экскурсия по Алматы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мира
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия на автомобиле
$30 за 1 человека
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медео
4 часа
Индивидуальная
Мира
Нет отзывов
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медео
Знакомство с красивейшими горами Заилийского Алатау, окружающими город Алматы
$36 за 1 человека
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня в мини-группе
3 часа
Индивидуальная
Мира
Нет отзывов
Бутаковское ущелье в горах Тянь-Шаня в мини-группе
Недалеко от города в горах, на высоте 1700 метров над уровнем моря, расположено одно из лучших мест для отдыха
$85 за 1-5 чел.
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мира
4.7
13 отзывов
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Добро пожаловать в наш прекрасный город! Приглашаю вас на прогулку по Алматы
$25 за 1-5 чел.
Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Мира
Нет отзывов
Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Экскурсия очень интересная и занимательная
$35 за 1 человека
Танбалы Тас и Унгуртас
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Мира
Нет отзывов
Танбалы Тас и Унгуртас
Во время экскурсии мы посетим музей под открытым небом - Танбалы тас, где собраны 5000 наскальных рисунков
$40 за 1 человека
Традиции и обычаи казахского народа с конным шоу
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мира
Нет отзывов
Традиции и обычаи казахского народа с конным шоу
Во время экскурсии вы попадете в быт казахского народа
$50 за 1 человека
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Tripster
5
1 отзыв
Ежедневная прогулка по Алма-Ате
Узнать и полюбить город за 2 часа
1 820 за 1 человека
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Мира
Нет отзывов
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить очень интересную познавательно-природную экскурсию - Иссыкское озеро
$30 за 1 человека
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак
7.5 часов
Групповая
Иминов
Нет отзывов
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак
$85 за 1 человека
Алма-Ата - первое свидание
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сымбат
4.5
2 отзыва
Алма-Ата - первое свидание
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
8 000 за 1-3 чел.
Must-see места и колорит Алма-Аты
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Амина
Нет отзывов
Must-see места и колорит Алма-Аты
Дружеская авто-пешеходная экскурсия по самым интересным местам города и взгляд изнутри
от 3 500 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🇰🇿
ТАМ