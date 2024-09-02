На Рождество – экскурсии в Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Алматы, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
На машине
скидка
15%
6 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 сен в 06:30
58004 930 за человека
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательный мастер-класс по тай-дай для всей семьи в Алматы
Узнайте секреты техники тай-дай и создайте уникальную футболку на мастер-классе в Алматы. Подходит для всех возрастов, материалы включены
Начало: На ул. Бабаева
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 сен в 16:00
1 700 за человека
Симфония озера Иссык
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык: индивидуальная экскурсия по истории и природе
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Завтра в 09:30
10 сен в 09:30
31 000 за всё до 5 чел.
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь из Алматы
На машине
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь из Алматы
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 05:00
9 сен в 05:00
4400039 600 за всё до 6 чел.
Алматы с точки зрения живописи
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
10 сен в 11:00
11 сен в 11:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 сентября 2024
    Симфония озера Иссык
    Очень интересный и красивый маршрут! Машина удобная! Прекрасный гид! В общем, всем рекомендую! Подход индивидуальный, получите массу впечатлений и удовольствия!
    Очень интересный и красивый маршрут! Машина удобная! Прекрасный гид! В общем, всем рекомендую! Подход индивидуальный, получитеОчень интересный и красивый маршрут! Машина удобная! Прекрасный гид! В общем, всем рекомендую! Подход индивидуальный, получитеОчень интересный и красивый маршрут! Машина удобная! Прекрасный гид! В общем, всем рекомендую! Подход индивидуальный, получите
  • Н
    Наталья
    27 июля 2024
    Симфония озера Иссык
    На мой взгляд озеро Иссык обязательно к посещению, красота как самого озера, так и природы вокруг завораживает! Нам к сожалению
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    не удалось спуститься к самому озеру (снимали кино, бывает и такое), но поскольку экскурсия была индивидуальная, мы посетили еще и озеро Капчагай. Экскурсия начинается с гида и нам в этом плане очень повезло, с Кириллом было максимально комфортно и душевно, очень благодарны за полученные эмоции и впечатления! Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталья
    11 июля 2024
    Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
    Великолепная экскурсия, маршрут такой интересный и виды такие завораживающие, что даже не устаешь от долгой дороги. Все хорошо организовано, с гидом и организаторами было очень приятно общаться
    Великолепная экскурсия, маршрут такой интересный и виды такие завораживающие, что даже не устаешь от долгой дорогиВеликолепная экскурсия, маршрут такой интересный и виды такие завораживающие, что даже не устаешь от долгой дорогиВеликолепная экскурсия, маршрут такой интересный и виды такие завораживающие, что даже не устаешь от долгой дорогиВеликолепная экскурсия, маршрут такой интересный и виды такие завораживающие, что даже не устаешь от долгой дороги
  • И
    ИРИНА
    1 июля 2024
    Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
    Мастер-класс интересен и детям и взрослым. Результат не предсказуем, что очень интригует. Рекомендую!
    Мастер-класс интересен и детям и взрослым. Результат не предсказуем, что очень интригует. Рекомендую!Мастер-класс интересен и детям и взрослым. Результат не предсказуем, что очень интригует. Рекомендую!
  • А
    Антон
    3 июня 2024
    Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
    Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
    Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
  • В
    Василина
    12 апреля 2024
    Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
    Вы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно это я и хотела, я
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    дала ваш контакт сегодня своим коллегам, мы вместе живем здесь. Так что если они не запьют, то уедут в ближайшее время с вами))). И какой же красивый Чарынский каньон!! Водитель классный, машина удобная и комфортная. Мы ездили в небольшой группе 4 человека конкретно на каньон. Придраться не к чему, сразу видно сервис!

    Вы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно этоВы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно этоВы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно этоВы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно это

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
  2. Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
  3. Симфония озера Иссык
  4. Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь из Алматы
  5. Алматы с точки зрения живописи
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в сентябре 2024
Сейчас в Алматы в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 700 до 39 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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