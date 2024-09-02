читать дальше дала ваш контакт сегодня своим коллегам, мы вместе живем здесь. Так что если они не запьют, то уедут в ближайшее время с вами))). И какой же красивый Чарынский каньон!! Водитель классный, машина удобная и комфортная. Мы ездили в небольшой группе 4 человека конкретно на каньон. Придраться не к чему, сразу видно сервис!

Вы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно это я и хотела, я