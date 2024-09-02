скидка
15%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 сен в 06:30
58004 930₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Увлекательный мастер-класс по тай-дай для всей семьи в Алматы
Узнайте секреты техники тай-дай и создайте уникальную футболку на мастер-классе в Алматы. Подходит для всех возрастов, материалы включены
Начало: На ул. Бабаева
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 сен в 16:00
1 700₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Симфония озера Иссык: индивидуальная экскурсия по истории и природе
Добро пожаловать в незабываемое путешествие по Иссыкскому ущелью! Узнайте историю озера Иссык, посетите пещеру желаний и насладитесь природными пейзажами
Начало: На проспекте Суюнбая
Завтра в 09:30
10 сен в 09:30
31 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь из Алматы
Отдохнуть на «казахском Мёртвом море» и прогуляться к водопаду в окружении первозданной природы
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 05:00
9 сен в 05:00
4400039 600₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
10 сен в 11:00
11 сен в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 сентября 2024Очень интересный и красивый маршрут! Машина удобная! Прекрасный гид! В общем, всем рекомендую! Подход индивидуальный, получите массу впечатлений и удовольствия!
- ННаталья27 июля 2024На мой взгляд озеро Иссык обязательно к посещению, красота как самого озера, так и природы вокруг завораживает! Нам к сожалению
- ННаталья11 июля 2024Великолепная экскурсия, маршрут такой интересный и виды такие завораживающие, что даже не устаешь от долгой дороги. Все хорошо организовано, с гидом и организаторами было очень приятно общаться
- ИИРИНА1 июля 2024Мастер-класс интересен и детям и взрослым. Результат не предсказуем, что очень интригует. Рекомендую!
- ААнтон3 июня 2024Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
- ВВасилина12 апреля 2024Вы крутые!! Огромная вам благодарность, что делаете нас немного счастливее всего за один день. Именно это я и хотела, я
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На Рождество»
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