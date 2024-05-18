Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду

Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Самое излюбленное место местных жителей и гостей, самое высокогорное плато данных мест.

Успейте увидеть это чудо! А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор.
5
4 отзыва
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это путешествие не предполагает насыщенных рассказов. Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы. Вы насладитесь видами цветущих диких горных трав, заснеженных шапок гор и вековых хвойных елей. Сделаете атмосферные снимки или закажете дополнительно услуги фотографа — мы будем рады запечатлеть ваши эмоции.

Программа с таймингом

06:30–07:00 — сбор и выезд из Алматы
09:00–10:30 — прогулка у Иссыкского озера с зелёно-голубой водой
11:30–13:00 — посещение 30-метрового водопада Медвежий
13:30–14:30 — обед в кафе (по желанию)
15:30–17:00 — прогулка по живописным лугам и возле обсерватории, фотосессия (по желанию)
18:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экосбор — 1000 тенге/чел., питание — по желанию, услуги фотографа — 10 000 тенге
  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Delica или Jeep
  • Вы можете заказать также индивидуальную экскурсию, выбрав соответствующий билет
  • Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5 992 ₽
Индивидуальный24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
E
18 мая 2024
Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко, потом озеро и в завершении суперхит - восхождение в гору
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к водопаду. Было не легко, но это того стоило. Очень повезло что на локациях не было народу и мы гуляли маленькой компанией. И когда собирались уезжать с места, приезжал большой автобус с туристами - нас это ещё больше радовало - как вовремя у нас все сложилось.

Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на полеОрганизовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле
Виктория
8 мая 2024
Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась. Изначально планировалось ехать на другое маковое поле, но… Его величество
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случай (а может и нет.;)), привел нас целых два! поля. Голубое и красное. Вот это бонус! И маки, маки крупные, много и на фоне гор… Фото не передают этой красоты вживую. Уезжать просто не хотелось. . Но впереди нас ждал Иссык и Медвежий водопад… Иссык красивый, есть пара очень интересных мест для того, чтобы сделать фото… А вот водопад - это отдельная песня. . Дорога до него занимает минут 30, вверх по горной тропе… Зато кардио+красивые виды. . Такое вот 2 в одном. . И опять же, водопадов у нас было 2.. Один бонусом шел… Ну а в Медвежьем даже частично искупались… Благо погода была солнечная, жаркая, а холодная горная вода освежила прекрасно…
Группа подобралась снова веселая и дружная…
В общем советую всем, но, помните - маки отцветают очень быстро…

А
3 мая 2024
Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя. Это дает ощущение комфорта и безопасности, чувствуешь себя желанным гостем. Информации от гида очень мало. Бонус - отличные фото по окончании тура 👍🏻 Рекомендую!
Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и
E
2 мая 2024
Большое спасибо Юлии за организацию и проведение экскурсии! Было потрясающе! Также благодарю нашего водителя Рината!
Большое спасибо Юлии за организацию и проведение экскурсии! Было потрясающе! Также благодарю нашего водителя Рината!

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