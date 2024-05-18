Самое излюбленное место местных жителей и гостей, самое высокогорное плато данных мест. Успейте увидеть это чудо! А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это путешествие не предполагает насыщенных рассказов. Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы. Вы насладитесь видами цветущих диких горных трав, заснеженных шапок гор и вековых хвойных елей. Сделаете атмосферные снимки или закажете дополнительно услуги фотографа — мы будем рады запечатлеть ваши эмоции.

Программа с таймингом

06:30–07:00 — сбор и выезд из Алматы

09:00–10:30 — прогулка у Иссыкского озера с зелёно-голубой водой

11:30–13:00 — посещение 30-метрового водопада Медвежий

13:30–14:30 — обед в кафе (по желанию)

15:30–17:00 — прогулка по живописным лугам и возле обсерватории, фотосессия (по желанию)

18:00 — возвращение в Алматы

Организационные детали