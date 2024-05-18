Самое излюбленное место местных жителей и гостей, самое высокогорное плато данных мест.
Успейте увидеть это чудо! А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор.
Успейте увидеть это чудо! А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это путешествие не предполагает насыщенных рассказов. Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы. Вы насладитесь видами цветущих диких горных трав, заснеженных шапок гор и вековых хвойных елей. Сделаете атмосферные снимки или закажете дополнительно услуги фотографа — мы будем рады запечатлеть ваши эмоции.
Программа с таймингом
06:30–07:00 — сбор и выезд из Алматы
09:00–10:30 — прогулка у Иссыкского озера с зелёно-голубой водой
11:30–13:00 — посещение 30-метрового водопада Медвежий
13:30–14:30 — обед в кафе (по желанию)
15:30–17:00 — прогулка по живописным лугам и возле обсерватории, фотосессия (по желанию)
18:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экосбор — 1000 тенге/чел., питание — по желанию, услуги фотографа — 10 000 тенге
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Delica или Jeep
- Вы можете заказать также индивидуальную экскурсию, выбрав соответствующий билет
- Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5 992 ₽
|Индивидуальный
|24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 341 туриста
Привет всем! Меня зовут Юлия, и я представляю команду гидов в Алматы. Хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере путешествий. Гарантируем, что с нами вам скучно не будет 😉Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ewgenia
18 мая 2024
Организовано чётко, Юля скорректировала маршрут уже на месте и это было правильно: сначала маки на поле пока не слишком жарко, потом озеро и в завершении суперхит - восхождение в гору
Виктория
8 мая 2024
Признаться, идею с маковыми полями ребятам подала я. Очень много слышала и видела фотографий в интернете. В итоге поездка состоялась. Изначально планировалось ехать на другое маковое поле, но… Его величество
А
Анна
3 мая 2024
Отличная организация тура. Был создан чат группы с детальным описанием маршрута, подробными рекомендациями участникам, представлением и контактами гида - водителя. Это дает ощущение комфорта и безопасности, чувствуешь себя желанным гостем. Информации от гида очень мало. Бонус - отличные фото по окончании тура 👍🏻 Рекомендую!
E
Ekaterina
2 мая 2024
Большое спасибо Юлии за организацию и проведение экскурсии! Было потрясающе! Также благодарю нашего водителя Рината!
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