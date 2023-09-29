Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной
Алматы расположен в 9—10-балльной сейсмической зоне. В конце 19 века мощное землетрясение практически полностью стёрло его с лица земли. Город хотели перенести в другое место, но решили всё же отстроить заново.
И не пожалели: через несколько лет ещё более сильное землетрясение показало, что если возводить здания с учётом сейсмики, то они выстоят. Какие секреты сейсмостойкости хранит местная архитектура? Выясним это на экскурсии!
И не пожалели: через несколько лет ещё более сильное землетрясение показало, что если возводить здания с учётом сейсмики, то они выстоят. Какие секреты сейсмостойкости хранит местная архитектура? Выясним это на экскурсии!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите
- Образцы сейсмостойкой архитектуры с царских времён до 21 века.
- Церковь и жилой дом, пережившие 10-балльное землетрясение.
- Здание, вывернутое наизнанку, — единственный образец алматинского хай-тека.
- Первый небоскрёб, построенный в сейсмоопасном Алматы.
А ещё вы узнаете
- Какие принципы сейсмостойкого строительства существуют и как они воплощены в городских объектах.
- Что общего у чикагского небоскрёба и алматинского советского здания.
- Почему областного инженера приняли за городского сумасшедшего.
- Можно ли строить метро в сейсмоопасных зонах.
- Какие землетрясения случались в этой местности.
- Опасно ли стоять на тектоническом разломе.
- Как в социалистической республике согласовали украшение в виде короны для знакового здания.
- С какими именами связано начало сейсмостойкого строительства Алматы.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, с проездом одной станции на метро. Пожалуйста, возьмите с собой карту, которой можно оплатить проезд, или 80 тенге наличными.
- Примерно через 1,5 часа после начала будет небольшой перерыв, во время которого можно приобрести напитки и воспользоваться уборной.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Алматы
Привет! Я Лена — гид, любитель архитектуры и историй. Получила образование экскурсовода в Школе гида «Глазами инженера». Переехала в Алматы во взрослом возрасте, это помогает смотреть на город свежим взглядом исследователя и замечать детали. Верю, что экскурсия — это диалог с городом, который позволяет с ним не только познакомиться, но и подружиться.
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