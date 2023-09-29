Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны

Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Алматы расположен в 9—10-балльной сейсмической зоне. В конце 19 века мощное землетрясение практически полностью стёрло его с лица земли. Город хотели перенести в другое место, но решили всё же отстроить заново.

И не пожалели: через несколько лет ещё более сильное землетрясение показало, что если возводить здания с учётом сейсмики, то они выстоят. Какие секреты сейсмостойкости хранит местная архитектура? Выясним это на экскурсии!
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Образцы сейсмостойкой архитектуры с царских времён до 21 века.
  • Церковь и жилой дом, пережившие 10-балльное землетрясение.
  • Здание, вывернутое наизнанку, — единственный образец алматинского хай-тека.
  • Первый небоскрёб, построенный в сейсмоопасном Алматы.

А ещё вы узнаете

  • Какие принципы сейсмостойкого строительства существуют и как они воплощены в городских объектах.
  • Что общего у чикагского небоскрёба и алматинского советского здания.
  • Почему областного инженера приняли за городского сумасшедшего.
  • Можно ли строить метро в сейсмоопасных зонах.
  • Какие землетрясения случались в этой местности.
  • Опасно ли стоять на тектоническом разломе.
  • Как в социалистической республике согласовали украшение в виде короны для знакового здания.
  • С какими именами связано начало сейсмостойкого строительства Алматы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, с проездом одной станции на метро. Пожалуйста, возьмите с собой карту, которой можно оплатить проезд, или 80 тенге наличными.
  • Примерно через 1,5 часа после начала будет небольшой перерыв, во время которого можно приобрести напитки и воспользоваться уборной.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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