Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов
Оценить изысканные вина современного Казахстана и отведать старинные блюда Великой степи
Начало: На ул. Сыганак
Сегодня в 14:00
Завтра в 20:00
3250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 сен в 10:00
16 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
Завтра в 09:00
14 сен в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
С ветерком в Боровое: путешествие на спорткаре
Прокатитесь на спорткаре по живописным местам Борового, наслаждаясь уникальными природными объектами и историческими достопримечательностями
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
29 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
Исследуйте нетуристические уголки Астаны, где настоящая жизнь кипит в старых дворах и новых районах. Узнайте больше о городе и его жителях
15 сен в 14:00
16 сен в 14:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Астана - гордость Казахстана: путешествие по символам столицы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
