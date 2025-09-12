Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Астане, цены от 3150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Астана для гурманов
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Оценить изысканные вина современного Казахстана и отведать старинные блюда Великой степи
Начало: На ул. Сыганак
Сегодня в 14:00
Завтра в 20:00
3250 ₽ за всё до 10 чел.
Астана старинная и современная
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
14 сен в 10:00
16 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
Начало: На Арбате
Завтра в 09:00
14 сен в 08:00
от 3500 ₽ за всё до 15 чел.
С ветерком в Боровое: незабываемое путешествие на спорткаре
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Прокатитесь на спорткаре по живописным местам Борового, наслаждаясь уникальными природными объектами и историческими достопримечательностями
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
29 900 ₽ за экскурсию
Антиэкскурсия: прогулка по нетуристической Астане
На машине
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Исследуйте нетуристические уголки Астаны, где настоящая жизнь кипит в старых дворах и новых районах. Узнайте больше о городе и его жителях
15 сен в 14:00
16 сен в 14:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Астана - гордость Казахстана
Пешая
2 часа
-
10%
26 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Астане, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: В районе Акорды
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3150 ₽3500 ₽ за человека

