Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

Гоша Г.
Гоша Г. – Гид из Саньи
Наньшань
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Наньшань
Наньшань
Наньшань-крупнейший в Азии центр буддизма.
Священное место- символ долголетия.
Богиня милосердия 108 метров, выше Статуи Свободы.
Богиня сделана из 140 кг. чистого золота, украшена драгоценными камнями.
Внутри частички праха Будды Шакьи-Муни, жившего 2. 5тыс лет назад.
Начало и место завершения
🚩 Sanya
Наньшань
Наньшань
Наньшань

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
Гоша Г.
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