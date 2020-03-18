137 отзывов оставили туристы

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Первый день в Амстердаме!

Групповая экскурсия по самым красивым местам города

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Рембрандта
  • Заказать экскурсию

27 за человека

У этой экскурсии137 отзывов
4.87
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Амстердам — это, конечно, не только кофешопы и Квартал красных фонарей.

Амстердам — это ветер в Вестердоках и запах джина над Иорданом, это дух моря 🌊 и колокольный звон, растекающийся под низким небом, церквушка Иисуса на чердаке и магазинчики с винилом и с экзотическими музыкальными инструментами, это сквоты и нежно оберегаемые граффити, это пиво под саксофон и румынские не знающие нот баянисты.

Именно таким мы покажем вам Амстердам.
Первый день в Амстердаме!
Первый день в Амстердаме!

Что вас ожидает

Авторский список must-see мест
Вы увидите королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, палату весов, бегинаж, самый узкий дом и цветочный рынок. Однако этот список будет дополнен нетуристическими местами, которые не попадают в классические обзорные экскурсии, но именно они дополняют образ города живыми красками и атмосферными штрихами, без которых трудно сложить объемное представление о том, что же такое Амстердам. Мы с вами заглянем в потайные дворики и в бывшую городскую тюрьму, посмотрим на сквоты и жилые баржи. Вы узнаете, где самый большой выбор отличного пива, как и где правильно покупать сыр, и где лучшая в городе селедка. Разумеется, по пути будут дегустации!

Знания о городе и полезные лайфхаки
Все это время мы будем рассказывать про историю города и его современную жизнь, архитектуру и искусство, фантастические инновации и тайны с легендами. И обязательно дадим вам множество полезной информации, которая сделает ваше путешествие по Нидерландам особенным и незабываемым. А еще мы присмотрели для вас несколько мест с отличными видами, где фотографии получаются совершенно сказочными.

В конце экскурсии гид будет рад ответить на все ваши вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел

Обратите внимание

  • Дети до 8 лет включительно бесплатно, но обязательно напишите организатору о количестве детей, так как по законам Амстердама группа не может быть больше 15 человек
  • Если вам некомфортно передвигаться с группой, лучше выбрать одну из наших индивидуальных прогулок
  • В групповой экскурсии нет возможности корректировать маршрут по ходу прогулки
Первый день в Амстердаме!
Первый день в Амстердаме!

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала на площади Рембрандта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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137 отзывов оставили туристы

18 марта 2020
Доброго времени суток! Экскурсия была интересная, познавательная и три часа пролетели на одном дыхании! Рекомендую всем первый день в Амстердаме начинать с одноименной экскурсии! Город стал понятнее, я бы даже сказала «уважаемее» за интеллектуальные находки (поймете после экскурсии), развеялся стереотип о городе проституции и наркотиков. Отдельное спасибо нашему гиду Александру! Классно рассказывал, не хотелось пропустить ни слова, не хотелось расставаться)) Ольга. 07. 03. 2020.
9 марта 2020
Очень интересная экскурсия с экскурсоводом Александром, действительно, происходила ы мой первый день в Амстердаме. Обаяние, необычайное чувство юмора гида, которые становятся очевидными с первых минут общения, сразу настроили меня на интересную прогулку, не смотря на сильный дождь и ветер. А уж когда Александр провел нас по самым интересным и живописным местам Амстердама, я просто влюбилась в этот город! Александр, огромное Вам спасибо!!!
9 марта 2020
Спасибо большое Александру за замечательную экскурсию. Угостил всех девушек в группе вафельками в честь 8 марта- мелочь а приятно. Было весело и интересно слушать - не смотря на пролевной дождь. Ещё раз спасибо большое за замечательный день и знакомство с Амстердамом
22 февраля 2020
Все было супер!
31 января 2020
Экскурсия, действительно, была в мой первый день в Амстердаме. Оказалось, что в этот день экскурсию заказала я одна, но несмотря на это, она состоялась. Получилась вообще индивидуальная экскурсия. Анастасия очень интересный рассказчик, хорошо знает историю страны, рассказала много интересных фактов, показала много интересных мест и посоветовала, куда нужно сходить обязательно, чтобы составить полное впечатление о стране. И самое главное, что это не заезженные туристами места, а те которые популярны у самих голландцев. Спасибо)
20 января 2020
Очень интересная экскурсия!!! Мы прошлись по тем местам, где нет толп туристов, но они не менее интересные. Очень чудесный гид, эрудированный. Много узнала нового, хотя подготовилась к поездке, прочитав достаточно информации про Амстердам.
11 января 2020
Спасибо Екатерине за интересную экскурсию!!!!!! Получили не только эстетическое удовольствие от видов города, но и узнали места, где самая вкусная селедка, вафли, сыр!!!! Три часа пролетели незаметно, но осталась масса приятных впечатлений. Конечно вернемся в этот город еще, чтобы Катя раскрыла остальные секреты этого прекрасного города!!!!
6 января 2020
Очень приятная, насыщенная экскурсия, гид Ольга очень любит свое дело, огромное спасибо!!!
3 января 2020
Спасибо Диане за замечательную экскурсию!
30 декабря 2019
Один из лучших рассказов по опыту примерно 50 стран. Люто рекомендую.
Ещё 127 отзывов

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Амстердам — город противоречий. Для одних это лучшее место для жизни, для других — грабительские налоги, для третьих — столица свободы и самовыражения. Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета.

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