137 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Авторский список must-see мест

Вы увидите королевский дворец, площадь Дам, старые покосившиеся домики, палату весов, бегинаж, самый узкий дом и цветочный рынок. Однако этот список будет дополнен нетуристическими местами, которые не попадают в классические обзорные экскурсии, но именно они дополняют образ города живыми красками и атмосферными штрихами, без которых трудно сложить объемное представление о том, что же такое Амстердам. Мы с вами заглянем в потайные дворики и в бывшую городскую тюрьму, посмотрим на сквоты и жилые баржи. Вы узнаете, где самый большой выбор отличного пива, как и где правильно покупать сыр, и где лучшая в городе селедка. Разумеется, по пути будут дегустации!

Знания о городе и полезные лайфхаки

Все это время мы будем рассказывать про историю города и его современную жизнь, архитектуру и искусство, фантастические инновации и тайны с легендами. И обязательно дадим вам множество полезной информации, которая сделает ваше путешествие по Нидерландам особенным и незабываемым. А еще мы присмотрели для вас несколько мест с отличными видами, где фотографии получаются совершенно сказочными.

В конце экскурсии гид будет рад ответить на все ваши вопросы.