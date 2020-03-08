38 отзывов оставили туристы

Приглашаю вас на прогулку 👣, во время которой вы узнаете о самых интересных легендах Амстердама. Экскурсия ⛳ моя носит информативный характер — мифы и легенды, не соответсвующие историческим фактам, будут как рассказаны, так и развеяны. Не ждите неправдоподобных баек, я люблю свой город 🏙️ и уважаю ваши интеллектуальные способности!

Программа

Вы узнаете, как основался Амстердам, как разрастался и стал свободным городом, в те времена самым толерантным городом Европы и прибежищем для беженцев из ее разных уголков. Я покажу вам секретные в своё время церкви католиков, церкви французских гугенотов и Португальскую синагогу, чудом сохранившуюся после Гитлеровской оккупации.

Также расскажу вам о Вест-Индийской компании, которой в своё время было принято решение купить остров Манхэттен. Вдобавок мы осмотрим бывшую штаб-квартиру Ост-Индской компании, а потом покажу вам старый морской порт, откуда отправлялись экспедиции в дальние плавания.

При желании свожу вас в старый моряцкий бар (с сохранившимся подлинным интерьером XVII века и бочками, в которых хранился женевер — голландская «водка»), где моряки пили грог, пиво и женевер и ждали, пока откроют шлюзы. Мы также зайдём в сырную лавку, где можно попробовать разные виды и при желании попробуем знаменитую голландскую селёдку!

Сходим в старый еврейский квартал, где родился Спиноза и 20 лет жил Рембрандт. Я расскажу вам об обоих гениях Золотого Века и об истории этого легендарного района, к сожалению, потерпевшего трагические изменения после войны. Вам также будет рассказана более современная история Амстердама, объяснён архитектурный стиль кинотеатра Тушински и показано откуда Монет писал свои виды Амстердама.

Расскажу вам про некоторые детали, связывающие Амстердам и Россию, например, как попали картины Рембрандта в Россию и как амстердамский анатом помог создать петербургскую Кунсткамеру. Также развею несколько создавшихся на эту же тему мифов.

Под конец (или в зависимости от времени вашей экскурсии — ранее), мы окажемся в водовороте баров, ресторанов и кофешопов, в сердце старого города, в текстильном порту, где теперь район красных фонарей. Заодно я объясню вам, как строились дома и почему они «пляшут».

До встречи!