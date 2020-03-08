38 отзывов оставили туристы

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Легенды и мифы города

Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

72 за человека

У этой экскурсии38 отзывов
4.53
Леонид
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.
Леонид – Гид в Амстердаме
Приглашаю вас на прогулку 👣, во время которой вы узнаете о самых интересных легендах Амстердама.

Экскурсия ⛳ моя носит информативный характер — мифы и легенды, не соответсвующие историческим фактам, будут как рассказаны, так и развеяны.

Не ждите неправдоподобных баек, я люблю свой город 🏙️ и уважаю ваши интеллектуальные способности!
Легенды и мифы города
Легенды и мифы города

Программа

Вы узнаете, как основался Амстердам, как разрастался и стал свободным городом, в те времена самым толерантным городом Европы и прибежищем для беженцев из ее разных уголков. Я покажу вам секретные в своё время церкви католиков, церкви французских гугенотов и Португальскую синагогу, чудом сохранившуюся после Гитлеровской оккупации.

Также расскажу вам о Вест-Индийской компании, которой в своё время было принято решение купить остров Манхэттен. Вдобавок мы осмотрим бывшую штаб-квартиру Ост-Индской компании, а потом покажу вам старый морской порт, откуда отправлялись экспедиции в дальние плавания.

При желании свожу вас в старый моряцкий бар (с сохранившимся подлинным интерьером XVII века и бочками, в которых хранился женевер — голландская «водка»), где моряки пили грог, пиво и женевер и ждали, пока откроют шлюзы. Мы также зайдём в сырную лавку, где можно попробовать разные виды и при желании попробуем знаменитую голландскую селёдку!

Сходим в старый еврейский квартал, где родился Спиноза и 20 лет жил Рембрандт. Я расскажу вам об обоих гениях Золотого Века и об истории этого легендарного района, к сожалению, потерпевшего трагические изменения после войны. Вам также будет рассказана более современная история Амстердама, объяснён архитектурный стиль кинотеатра Тушински и показано откуда Монет писал свои виды Амстердама.

Расскажу вам про некоторые детали, связывающие Амстердам и Россию, например, как попали картины Рембрандта в Россию и как амстердамский анатом помог создать петербургскую Кунсткамеру. Также развею несколько создавшихся на эту же тему мифов.

Под конец (или в зависимости от времени вашей экскурсии — ранее), мы окажемся в водовороте баров, ресторанов и кофешопов, в сердце старого города, в текстильном порту, где теперь район красных фонарей. Заодно я объясню вам, как строились дома и почему они «пляшут».

До встречи!
Легенды и мифы города
Легенды и мифы города
Легенды и мифы города
Легенды и мифы города
Легенды и мифы города
Легенды и мифы города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Леонид
Леонид
Я родился в 1974 году в Кишинёве, но в детстве переехал с родителями на постоянное место жительства в США. Там я окончил Купер Юнион в Нью Йорке со степенью бакалавра по специальности художника и, по окончании, в 1997 году переселился в Амстердам, где два года учился в академии Де Ательерс. Нынче я проживаю частично в Амстердаме и частично в США, часто путешествую, преподаю английский в двух Амстердамских университетах и активно участвую в творческой жизни Амстердама. Буду рад показать вам наш город со стороны живущего здесь человека!
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38 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Отличные рекомендации Раскатывать нужно чуть погромче
Анна-Мария
19 июля 2019
Спасибо Леониду за прогулку по городу! Получилось очень ненавязчиво, но при этом познавательно. Если буду еще в Амстердаме, обязательно обращусь! Отдельная признательность за то, что Леонид пошёл навстречу по времени- я была в городе проездом,.
18 июня 2019
На экскурсии было нудно, скучно, и неинформативно. Видно, что гид Леонид устал и от туристов, и от Амстердама и от жизни в целом. Это не то, что мы хотели за экскурсию для 2-х человек за 118 евро! Разочарованы и никому не посоветуем. Более того, мы решили отказаться и от второй экскурсии, чтобы не потратить и деньги, и время.
17 мая 2019
Экскурсия была отличная! Очень информативная: от исторических фактов (не перегружая), "легенд и мифов" до современных реалий. К тому же, Леонид это рассказал и по-английски, так как был среди нас не понимающий по-русски. Спасибо, Леонид!
16 апреля 2019
Спасибо Леониду за интересную экскурсию) У нас было мало времени для экскурсии, но он помог полностью за три часа исходя именно из наших пожеланий составить представление об городе Амстердаме) Спасибо) Рекомендую)
14 ноября 2018
Леонид давно живет в Амстердаме, поэтому не только может интересно рассказать, но и ответить на любой вопрос. Экскурсия нам понравилась. Обязательно обратились бы за другими экскурсиями Леонида, если бы располагали временем.
3 ноября 2018
Нам понравилась экскурсия с Леонидом. Мы прошли по городу тихими улочками и двориками, минуя скопления туристов. И посмотрели множество достопримечательностей. Потрясающие виды для фото! Леонид рассказал, как живут обычные люди в Амстердаме, какие здесь ценности, как развивается город, чего нет ни в одном путеводителе.
12 мая 2018
Очень интересная и познавательная экскурсия. Леонид прекрасный гид и собеседник.
Илья
30 апреля 2018
Спасибо Лёня за интересную и информативную экскурсию! Хорошо погуляли, интересно было слушать!!!
3 апреля 2018
Леонид провёл очень информативную экскурсию, наполниную интересными историческими фактами, расскажет вам множество легенд !Охотно отвечал на вопросы и дал очень много полезной информации! Как украсить ваш отпуск ! Леонид большое спасибо !
Ещё 28 отзывов

Леонид проводит ещё 2 экскурсии

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