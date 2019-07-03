6 отзывов оставили туристы

Вы любите шоппинг также, как люблю его я? Или же наоборот — не желаете тратить на него много времени и сил? В любом случае нам с вами по пути! Увлекательное и познавательное шопинг-путешествие по Амстрдаму, которое принесет много позитивных эмоций.

Программа

Дорогие бренды, доступные марки или просто сувениры — я помогу с выбором тех магазинов и торговых центров, которые подойдут именно вам. Шопинг в Амстердаме неповторим и уникален тем, что здесь можно совместить приятное с полезным. Но только в том случае, если точно знаешь, где находится приятное, а где полезное! Моя задача состоит в том, чтобы подсказать, как лучше проложить маршрут шопинга, где проходят распродажи и где можно найти уникальные вещи Амстердама.

Вас интересует голландский антиквариат? Сувенирные лавки? Или же вдоволь хотите насладится последними трендами моды? Мой подход исключительно индивидуальный.

Я также помогу вам с общением с продавцами, подскажу где находятся отделы, которые вы ищете, в общем буду на протяжение всего времени вашим личным шопинг-ассистентом. В общем я подскажу вам, где можно сэкономить не только время, но и деньги!

Вместе с вашими желаниями мы разработаем идеальный маршрут продуктивного шоппинга.