6 отзывов оставили туристы

Дорогие бренды, доступные марки или просто сувениры — я помогу с выбором тех магазинов и торговых центров, которые подойдут именно вам. Шопинг в Амстердаме неповторим и уникален тем, что здесь можно совместить приятное с полезным. Но только в том случае, если точно знаешь, где находится приятное, а где полезное! Моя задача состоит в том, чтобы подсказать, как лучше проложить маршрут шопинга, где проходят распродажи и где можно найти уникальные вещи Амстердама.
Вас интересует голландский антиквариат? Сувенирные лавки? Или же вдоволь хотите насладится последними трендами моды? Мой подход исключительно индивидуальный.
Я также помогу вам с общением с продавцами, подскажу где находятся отделы, которые вы ищете, в общем буду на протяжение всего времени вашим личным шопинг-ассистентом. В общем я подскажу вам, где можно сэкономить не только время, но и деньги!
Вместе с вашими желаниями мы разработаем идеальный маршрут продуктивного шоппинга.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем доброго времени суток и добро пожаловать в сказочное королевство Нидерланды! До приезда в «страну тюльпанов и деревянных башмачков» я училась в сфере международного туризма в России, США и Швейцарии. Увидев однажды Амстердам, я навсегда влюбилась в его уникальную архитектуру «пряничных» домиков с опоясывающими цепочками каналов. Поэтому, долго не задумываясь, я решила перебраться сюда насовсем. Буду рада провести вам незабываемую экскурсию, рассказав про этот уникальный город, и посвятить вас в таинство его историй :)
Отлично прогулялись по магазинам, куда то не успели и Анна прислала ссылки. Рекомендую всем девушкам кто хочет спокойного и корректного шопинга. Мне понравилось)
Татьяна
9 января 2019
Экскурсия прошла в соответсвии с моими запросами. В Амстердаме я была проездом 2 дня. Анна заранее выяснила мои предпочтения, экскурсия прошла увлекательно и интересно. Мы уделили внимания шопингу, я очень довольна покупками. Также провели обзорную экскурсию по самым знаковым и интересным местам. Большое спасибо. Рекомендую Анну как отличного гита.
Алёна
5 декабря 2018
Нам очень понравилась Анна, интересно рассказывает. Хорошо знает город и особенности его жителей. Экскурсия была интересная и динамичная) Рекомендую!
Елена
11 июня 2018
Не могу не поделиться своими впечатлениями от шопинга в компании Анны. Рассказывать как мы ходили по магазинам я не буду, напишу только Я ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА! Восторг, восхищение и огромная благодарность вот мои впечатления от ПРОГУЛКИ по магазинам с Анной!!! Анна - удивительно простой, общительный и "свой" человек, так что общаться с ней одно великое удовольствие. Уверена, что это не последняя наша встреча!!! Спасибо!!!
Кристина
9 ноября 2017
Аня тёплая и своя, поможет подскажет и и все по- честному!9 улиц - все как свои 5 пальцев! Удачи!
Tatyana
9 июля 2016
Все понравилось. Анна прекрасно справилась с задачей: учла предпочтения, ценовую категорию, грамотно подобрала магазины. Всё рядом, успели и сделать покупки и поужинать. Желаю Анне всего наилучшего!
Осмотреть главные достопримечательности и приобщиться к спортивной жизни города!
Если вы захватили в путешествие кроссовки, самое время достать их из чемодана! На дружеской экскурсии-пробежке по центру Амстердама, вы не только разомнете ноги, уставшие от музейных марафонов, но и встретите главные символы города – от лабиринтов водных каналов до ярких домиков и площади Дам. Я проведу вас по интересным городским локациям, познакомлю с повседневной жизнью города и помогу почувствовать себя настоящим амстердамцем.
Проследить путь безумного гения через тернии к «Звездному небу» и понять его шедевры
Винсент Ван Гог — противоречивый художник и еще более противоречивый человек, оставивший после себя больше вопросов, чем ответов. На вебинаре вы получите ключ к пониманию главных работ Ван Гога и его полной драматизма судьбы. Вы разберетесь в трансформации стиля мастера, узнаете неожиданные факты из его биографии и поймете, почему «у каждого свой Ван Гог».
Проникнуться духом «города свободы» и узнать самое интересное о голландском образе жизни
Такой город, как Амстердам, за 7 веков не мог не обзавестись сотней-другой баек и курьезных историй. О самых любопытных из них мы поговорим на прогулке! В прямом эфире вы увидите площадь Дам, Квартал красных фонарей, спрятанные церкви и «танцующие дома». А заодно разберетесь, как живут коренные голландцы, почему местные обожают велосипеды и в чем секрет скандальных кофешопов.
Пройти по интереснейшим местам в городе, поплавать по уютным каналам и узнать о жизни амстердамцев
Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!
Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку. А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут.
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!