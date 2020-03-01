Виктория проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Канал Дубай Марина

Прогулка начнется с самого сердца престижного района Дубая, рукотворного судоходного 4-километрового канала. Ультрасовременные небоскребы и насыщенная инфраструктура превратились в масштабное сооружение, которое видно даже из космоса! Здесь вы увидите роскошные яхты самого большого морского клуба в Дубае. И попробуете представить, как будет выглядеть квартал в будущем — в конце строительства Дубай Марину планируют сделать крупнейшей рукотворной гаванью для яхт в мире.

Визитная карточка Дубая — Пальма Джумейра

Далее вы проплывете мимо самого большого в мире колеса обозрения «Dubai Eye» и вдоль берега великолепного пляжа «Jumeirah Beach Residence» с променадом, красивыми фонарями и фонтанами, множеством ресторанов и магазинов. И, конечно, вас ждет прогулка вдоль искусственного острова Пальма Джумейра, одного из трех Пальмовых островов Дубая. Осматривая удивительный проект — с виллами, центрами развлечений и отелями, в том числе знаменитым Атлантисом, — вы сможете осознать размах архитектурной и инженерной мысли и получите массу эстетического удовольствия.