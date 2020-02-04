Хотите ли вы увидеть Лиссабон таким, как его видят местные жители? Если ответ положительный, эта экскурсия — однозначно для вас!

Прогулка начнется в самом центре столицы — на одной из главных площадей Россиу. Вы узнаете, почему португальцы не согласны с ее названием и как сами жители города называют это место.

Затем через Триумфальную арку мы пройдемся по пешеходной улице Агушта через площадь Коммерции к реке Тежу. Далее мы направимся в район Алфама, где вы сможете полюбоваться знаменитыми португальскими желтыми трамвайчиками.

Вы увидите изнутри великолепный Кафедральный собор и послушаете о том, кто из святых покровительствует Лиссабону.

Следующая наша остановка надолго вам запомнится — вы сможете сфотографироваться на фоне панорам смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол.

Далее вас ждет настоящий городской колорит — улочки Алфамы, украшенные живописными фасадами, многочисленным лестницам и необычными запахами.

Не забудьте попробовать фирменное лиссабонское пирожное — рецепт хранится в тайне почти двести лет!