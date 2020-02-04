Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»

Автомобильная и пешеходная

5
1 отзыв
Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Золотой Лиссабон»

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Россиу
  • Район Байша
  • Триумфальная арка
  • Площадь Коммерции
  • Район Алфама
  • Кафедральный собор
  • Смотровые площадки Санта Лузия и Порташ-ду-Сол
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотите ли вы увидеть Лиссабон таким, как его видят местные жители? Если ответ положительный, эта экскурсия — однозначно для вас!

Прогулка начнется в самом центре столицы — на одной из главных площадей Россиу. Вы узнаете, почему португальцы не согласны с ее названием и как сами жители города называют это место.

Затем через Триумфальную арку мы пройдемся по пешеходной улице Агушта через площадь Коммерции к реке Тежу. Далее мы направимся в район Алфама, где вы сможете полюбоваться знаменитыми португальскими желтыми трамвайчиками.

Вы увидите изнутри великолепный Кафедральный собор и послушаете о том, кто из святых покровительствует Лиссабону.

Следующая наша остановка надолго вам запомнится — вы сможете сфотографироваться на фоне панорам смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол.

Далее вас ждет настоящий городской колорит — улочки Алфамы, украшенные живописными фасадами, многочисленным лестницам и необычными запахами.

Не забудьте попробовать фирменное лиссабонское пирожное — рецепт хранится в тайне почти двести лет!

Программа

Площадь Россиу, район Байша, Триумфальную арку, площадь Коммерции, район Алфама, Кафедральный собор, смотровые площадки Санта Лузия и Порташ-ду-Сол.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
4 фев 2020
В холле отеля нас встретил Борис и начал свой рассказ именно от того места, где мы жили - это огромный плюс. Провел нас по всем основным районам Лиссабона, дал краткий исторический экскурс. Однако, экскурсия не рассчитана для возможности сделать запоминающиеся фотографии в тех местах, где мы были: пришли-увидели-пошли дальше. Оказался гидом был выбрал немного трудный маршрут подъема на Алфаму (то есть там, где мы поднимались, многие именно спускались, ибо огромное количество ступенек). Уже более комфортный способ подняться к тем же местам - мы нашли самостоятельно спустя несколько дней.
В целом, мы довольны выбором, приятно, что ее можно было заказать на любой удобный нам день. А солнечная погода в конце января - порадовала нас красивыми видами.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Лиссабоне

Душевная экскурсия по Лиссабону
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Katerina
5
18 отзывов
Душевная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону - крупнейшему городу в Португалии
от 90 за 1-3 чел.
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
12 часов
Индивидуальная
Oльга
Нет отзывов
Трансфер Лиссабон - Порту или Порту - Лиссабон с экскурсиями
Эта экскурсия отлично подойдёт для путешественников, которые хотят совершить переезд из Лиссабона
от 500 за 1-4 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
5
8 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия с поездкой на фуникулёре
Экскурсия состоит из нескольких частей: пешеходной прогулки по Лиссабону с осмотром главных достопримечательностей
95 за 1-3 чел.
Экскурсия из Лиссабона в Порту
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Oльга
Нет отзывов
Экскурсия из Лиссабона в Порту
Эта экскурсия отлично подойдёт для путешественников, которые уже посмотрели Лиссабон
150 за 1-4 чел.
Автобусная экскурсия по Лиссабону
4.5 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Елена
Нет отзывов
Автобусная экскурсия по Лиссабону
Обзорная автобусная экскурсия по Лиссабону поможет составить первое впечатление о самой западной европейской столице
40 за 1 человека
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Саша
5
2 отзыва
Богемный Шиаду и старинная Алфама - пешеходная экскурсия по Лиссабону
Лиссабон - яркий и многоликий город, один из самых красивых и необычных городов Европы
15 за 1 человека
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Елена
Нет отзывов
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Большая экскурсия по Лиссабону, на которой вы увидите как историческую часть города, так
70 за 1 человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна и Марина
4.9
87 отзывов
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
Узнать самое важное о столице и стране на авто-экскурсии по парадному и нетуристическому Лиссабону
170 за 1-4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Katerina
5
255 отзывов
Душевная экскурсия по Лиссабону
Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу
от 92 за 1-3 чел.
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
2 часа
Мини-группа
Дарья
Нет отзывов
Экскурсия в Музей Гюльбенкяна
Приглашаю вас на экскурсию по художественному музею Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне
40 за 1 человека
Весь Лиссабон за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Лиссабон
4.8
41 отзыв
Очень популярно сейчас
Весь Лиссабон за 2 часа
Пешеходная экскурсия откроет для Вас достопримечательности португальской столицы
20 за 1 человека
Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону
4 часа
Индивидуальная
Олег
Нет отзывов
Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону
Приглашаю вас провести четыре часа в компании самой западной столицы Европы
от 220 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лиссабоне
ХОРОШО
🇵🇹
ТАМ