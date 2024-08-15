2 часа
Водная прогулка
Водная прогулка в живописные лагуны Анапы
Погрузитесь в чарующий мир заповедника Утриш: отвесные скалы, реликтовые деревья и дельфины. Идеально для семейного отдыха
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3500₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка в Анапе с купанием в открытом море
Пройти по водной глади на скоростном катере и полюбоваться видами города
Начало: На набережной
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте
Насладиться бескрайним Чёрным морем и проводить закат
Начало: В морском порту
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
2800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 августа 2024Спасибо большое за увлекательную прогулку на яхте. Экскурсовод Соня по пути рассказывала про заповедник, его обитателей, отвечала на вопросы, рассказ
- ЛЛидия21 июля 2024Очень понравилась экскурсия: потрясающие виды на заповедник, чистое лазурное море, очень приятная девушка экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Водные для детей»
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