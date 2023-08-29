На экскурсии вы увидите Астраханский кремль с его новаторскими постройками 16
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Прогулка по Астраханскому кремлю
- 🏛️ Знакомство с купеческими особняками
- 🚤 Прогулка на речном трамвайчике
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🎟️ Бронирование билетов без очередей
Что можно увидеть
- Астраханский кремль
- Успенский Кафедральный собор
- Пречистенские ворота
- Соборная колокольня
- Крымская башня
- Башня «Красные ворота»
- Улица Кирова
- Мост Влюбленных
- Фонтан Свадебный вальс
- Купеческие усадьбы Шелехова, Будаговой, Губина
- Центральный грузовой порт
- Гранд-отель «Астрахань»
- Городской пляж
- Памятник кораблям
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Астраханский кремль вдоль и поперек
Знакомство с Южной Венецией логично начать с ее сердца — Астраханского кремля, который некогда был неприступной твердыней юго-востока империи. Вы окажетесь на острове, который омывается водами Волги, Царёва, Кутума и Казачьего ерика. Рассмотрите образцы военно-инженерного зодчества 16 века и узнаете о хитроумной системе обороны кремля. А также увидите другие знаковые постройки: Успенский Кафедральный собор, Пречистенские ворота, соборную колокольню, Крымскую башню и башню «Красные ворота».
Астраханский Арбат и Красная набережная
После знакомства с центром города мы прогуляемся по его самым примечательным улочкам. Пройдем по улице Кирова: вы поймете, почему ее именуют Астраханским Арбатом. Затем посмотрим на достопримечательности Красной набережной: мост Влюбленных, соединяющий берега реки Кутум, фонтан Свадебный вальс, сохранившиеся купеческие усадьбы Шелехова, Будаговой, Губина и других видных жителей прошлых эпох.
Прогулка по каналам на речном трамвайчике
Из центра Астрахани вы переместитесь на прогулочный теплоход (без гида) и в течение часа будете наслаждаться вечерней прохладой и видами города, которые недоступны во время пешей прогулки. Увидите центральный грузовой порт, Гранд-отель «Астрахань», городской пляж на острове посреди Волги, Памятник кораблям и взглянете на приютившиеся у воды особняки.
Организационные детали
- Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 150 руб. с человека
- Дополнительно оплачивается билет на речной трамвайчик — 700 руб. взрослый, 500 руб. детский. Дети до 6 лет — бесплатно.
- Прогулка проходит на двухпалубных теплоходах «Москва», численность пассажиров — 125 человек.
- Также вы можете заказать индивидуальную прогулку на катере — 4500 руб. за 2-х человек, продолжительность прогулки — 1 час. Вместимость катера — 8 человек, если вас больше 2-х, уточняйте стоимость катера в переписке.
- На водной части прогулки вас не сопровождает гид.
- Мы бронируем билеты и места на теплоход, чтобы вы гарантированно на него попали, т. к. в сезон там большие очереди и есть шанс простоять час и не сесть на теплоход и ждать следующий рейс.