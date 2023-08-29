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прислала контакты экскурсовода и место встречи. Я планировала 3-х часовую экскурсию с 17 до 20.00 и если бы не уточнила у экскурсовода, уже день в день, то получила бы экскурсию на 4 часа, с 17 до 21 и с перерывом 1 час в середине, т. к. экскурсовод пришла с информацией, что теплоход, на котором должна была продолжится наша экскурсия отходит в 18.00 и следущий в 20.00, а пешеходная часть занимает по времени 2 часа. Позже, когда я уже настойчиво попросила организатора разобраться в ситуации она выяснила, что всё же теплоходы отходят каждый час и мы хотя бы обошлись без перерыва. И вторым, неожиданным для меня орг. моментом было то, что на теплоходе экскурсионного сопровождения не было…

В пешеходной части экскурсии у нас был прекрасный экскурсовод, Надежда Ивановна, 2 часа рядом с ней пролетели незаметно! Но, по факту мы получили обычную интересную пешеходную экскурсию по исторической части города, абсолютно не сложилось впечатление о городе как о Южной Венеции. Прошлым летом в Астрахани отдыхали друзья и с горящими глазами рассказывали о том как ходили по каналам и о том что город действительно напоминает Питер и Венецию, т. к. стоит на островах. Видимо с организатором у нас вышло какое-то недопонимание… В итоге восторга от экскурсии нет.

И ещё, посчитайте и подумайте нужна ли вам именно эта экскурсия. Нас было 3 взрослых, мы оплатили 4900 организатору, 300 руб за вход в Кремль, и 2100 за билет на теплоход. Экскурсия, в итоге, обошлась нам в 7300… Постаралась всё описать максимально объективно. Друзьям и знакомым эту экскурсию точно не буду рекомендовать. Жаль что поздно уточнила контакты организаторов экскурсии моих друзей которые делились яркими впечатлениями от поездки в Астрахань.