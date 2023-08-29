Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике

Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
Астрахань, расположенная на 11 островах и имеющая более 50 мостов, раскрывает свои тайны как с суши, так и с воды.

На экскурсии вы увидите Астраханский кремль с его новаторскими постройками 16
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века, прогуляетесь по набережной среди купеческих особняков и завершите путешествие на речном трамвайчике.

Гид расскажет о военно-инженерном зодчестве, знаменитых башнях и соборах, а также покажет знаковые места города, такие как мост Влюбленных и фонтан Свадебный вальс. Завершите день на теплоходе, наслаждаясь видами вечерней Астрахани

4.45
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌉 Прогулка по Астраханскому кремлю
  2. 🏛️ Знакомство с купеческими особняками
  3. 🚤 Прогулка на речном трамвайчике
  4. 👨‍🏫 Профессиональный гид
  5. 🎟️ Бронирование билетов без очередей

Что можно увидеть

  • Астраханский кремль
  • Успенский Кафедральный собор
  • Пречистенские ворота
  • Соборная колокольня
  • Крымская башня
  • Башня «Красные ворота»
  • Улица Кирова
  • Мост Влюбленных
  • Фонтан Свадебный вальс
  • Купеческие усадьбы Шелехова, Будаговой, Губина
  • Центральный грузовой порт
  • Гранд-отель «Астрахань»
  • Городской пляж
  • Памятник кораблям
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Астраханский кремль вдоль и поперек

Знакомство с Южной Венецией логично начать с ее сердца — Астраханского кремля, который некогда был неприступной твердыней юго-востока империи. Вы окажетесь на острове, который омывается водами Волги, Царёва, Кутума и Казачьего ерика. Рассмотрите образцы военно-инженерного зодчества 16 века и узнаете о хитроумной системе обороны кремля. А также увидите другие знаковые постройки: Успенский Кафедральный собор, Пречистенские ворота, соборную колокольню, Крымскую башню и башню «Красные ворота».

Астраханский Арбат и Красная набережная

После знакомства с центром города мы прогуляемся по его самым примечательным улочкам. Пройдем по улице Кирова: вы поймете, почему ее именуют Астраханским Арбатом. Затем посмотрим на достопримечательности Красной набережной: мост Влюбленных, соединяющий берега реки Кутум, фонтан Свадебный вальс, сохранившиеся купеческие усадьбы Шелехова, Будаговой, Губина и других видных жителей прошлых эпох.

Прогулка по каналам на речном трамвайчике

Из центра Астрахани вы переместитесь на прогулочный теплоход (без гида) и в течение часа будете наслаждаться вечерней прохладой и видами города, которые недоступны во время пешей прогулки. Увидите центральный грузовой порт, Гранд-отель «Астрахань», городской пляж на острове посреди Волги, Памятник кораблям и взглянете на приютившиеся у воды особняки.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 150 руб. с человека
  • Дополнительно оплачивается билет на речной трамвайчик — 700 руб. взрослый, 500 руб. детский. Дети до 6 лет — бесплатно.
  • Прогулка проходит на двухпалубных теплоходах «Москва», численность пассажиров — 125 человек.
  • Также вы можете заказать индивидуальную прогулку на катере — 4500 руб. за 2-х человек, продолжительность прогулки — 1 час. Вместимость катера — 8 человек, если вас больше 2-х, уточняйте стоимость катера в переписке.
  • На водной части прогулки вас не сопровождает гид.
  • Мы бронируем билеты и места на теплоход, чтобы вы гарантированно на него попали, т. к. в сезон там большие очереди и есть шанс простоять час и не сесть на теплоход и ждать следующий рейс.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
2
2
1
О
29 авг 2023
Нам очень понравилась экскурсия, с удовольствием порекомендую вас своим знакомым!
Л
8 авг 2023
Экскурсия не понравилась. Перечитала ее описание и поняла, что до Красной набережной мы не дошли. Виной ли тому жара, но наш маршрут закончился в Братском саду. Далее гидом было предложено
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самостоятельно сходить на набережную на теплоход «но в 12 часов дня вас двоих никто не повезет».. Я правильно понимаю, что анонсируемая водная прогулка не имеет отношения к организаторам экскурсии? Это такой развод, чтобы поднять цену? 4900 рублей против 3300-3500 у других гидов при стандартном маршруте за что берутся? Мы не поняли.

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Людмила, спасибо за ваш отзыв. Приносим свои извинения за возникшие недоразумения в ходе экскурсии. Давайте уточним некоторые моменты: в описании
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экскурсии в Организационных деталях мы указываем, что прогулка может проходить на двухпалубных теплоходах «Москва» или индивидуально на катере. Вы выбрали групповую прогулку на теплоходе. Мы, со своей стороны, зарезервировали для вас места, чтобы гарантировать вам, что прогулка на теплоходе состоится, независимо от количества участников. Эта групповая прогулка всегда проходит по регулярному расписанию. Цена в 4900 рублей - это наша цена за предоставляемую услугу, и мы верим, что она отражает качество и содержание экскурсии. Оплата за водную прогулку идет отдельно, и мы всегда информируем об этом туристов на всех этапах бронирования. Приносим извинения за то, что вы не посетили Красную набережную. Если у вас останутся вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда открыты для обратной связи и стремимся улучшать качество своих услуг.

А
8 авг 2023
Оценка получилась не высокой и мне хочется поделиться впечатлениями и объяснить почему так вышло. На оценку сильно повлияли организационные моменты. Организатор, Оксана, не объяснила нам практически ничего кроме того что
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прислала контакты экскурсовода и место встречи. Я планировала 3-х часовую экскурсию с 17 до 20.00 и если бы не уточнила у экскурсовода, уже день в день, то получила бы экскурсию на 4 часа, с 17 до 21 и с перерывом 1 час в середине, т. к. экскурсовод пришла с информацией, что теплоход, на котором должна была продолжится наша экскурсия отходит в 18.00 и следущий в 20.00, а пешеходная часть занимает по времени 2 часа. Позже, когда я уже настойчиво попросила организатора разобраться в ситуации она выяснила, что всё же теплоходы отходят каждый час и мы хотя бы обошлись без перерыва. И вторым, неожиданным для меня орг. моментом было то, что на теплоходе экскурсионного сопровождения не было…
В пешеходной части экскурсии у нас был прекрасный экскурсовод, Надежда Ивановна, 2 часа рядом с ней пролетели незаметно! Но, по факту мы получили обычную интересную пешеходную экскурсию по исторической части города, абсолютно не сложилось впечатление о городе как о Южной Венеции. Прошлым летом в Астрахани отдыхали друзья и с горящими глазами рассказывали о том как ходили по каналам и о том что город действительно напоминает Питер и Венецию, т. к. стоит на островах. Видимо с организатором у нас вышло какое-то недопонимание… В итоге восторга от экскурсии нет.
И ещё, посчитайте и подумайте нужна ли вам именно эта экскурсия. Нас было 3 взрослых, мы оплатили 4900 организатору, 300 руб за вход в Кремль, и 2100 за билет на теплоход. Экскурсия, в итоге, обошлась нам в 7300… Постаралась всё описать максимально объективно. Друзьям и знакомым эту экскурсию точно не буду рекомендовать. Жаль что поздно уточнила контакты организаторов экскурсии моих друзей которые делились яркими впечатлениями от поездки в Астрахань.

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Ангелина, спасибо за подробный отзыв. Мы приносим свои извинения за недоразумения с расписанием теплохода. Ошибка гида в передаче данных о
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времени отправления теплохода – это наша ответственность, и мы примем меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
По поводу водной прогулки: В описании экскурсии в Организационных деталях действительно указано, что прогулка проходит на двухпалубных теплоходах «Москва» или индивидуально на катере. Но нигде в описании экскурсии не сообщалось о том, что на теплоходе с вами будет экскурсовод. Ваше замечание, однако, дает нам понять, что, возможно, стоит дополнительно уточнять этот момент для будущих туристов.
По поводу стоимости: цена 4900 рублей – это наша стандартная стоимость за экскурсию. Как вы правильно указали, водная прогулка и входные билеты оплачиваются отдельно. При бронировании экскурсии эта информация была предоставлена, и нам важно подчеркнуть, что мы стараемся быть максимально прозрачными в вопросе стоимости.
Мы очень рады, что пешеходная часть экскурсии с Надеждой Ивановной вам понравилась. Надеемся, что, несмотря на возникшие трудности, вы смогли насладиться красотой и историей Астрахани.

Наталья
7 авг 2023
Здравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали с Астраханского кремля с гидом Еленой. Нас поразила ухоженная территория, узорчатые белоснежные храмы и колокольня,
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про которые Елена рассказывала с любовью и заразила этой любовью нас., ее рассказы об истории Астрахани, ее становлении, о народах, проживающих на ее территории, были настолько увлекательны и интересны, что мы просто забыли о времени. Елена отвечала на все интересующие нас вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии: подсказала, что еще посмотреть в Астрахани, что купить на сувениры и где, где недорого, но вкусно покушать. Расставались мы с ней сожалением. Удачи вам Елена во всем и всегда. Продолжилась экскурсия на теплоходике с музыкой и диджеем, недостаток, музыка звучала громко очень, мешая наслаждаться красотой матушки-Волги. Огромное спасибо Елене за ее интересные рассказы. Tripster процветания и опытных гидов, таких, как Елена.

Здравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали сЗдравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали сЗдравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали сЗдравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали сЗдравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали сЗдравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали сЗдравствуйте! Путешествие по Южной Венеции: знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике мы начали с
ЕЛЕНА
8 июля 2023
Отличная обзорная экскурсия. Хорошо сориентировали в городе. После смогли ещё раз повторить маршрут и посмотреть новые места. Отдельное спасибо за терпение к маленькому ребёнку.
Отличная обзорная экскурсия. Хорошо сориентировали в городе. После смогли ещё раз повторить маршрут и посмотреть новыеОтличная обзорная экскурсия. Хорошо сориентировали в городе. После смогли ещё раз повторить маршрут и посмотреть новыеОтличная обзорная экскурсия. Хорошо сориентировали в городе. После смогли ещё раз повторить маршрут и посмотреть новыеОтличная обзорная экскурсия. Хорошо сориентировали в городе. После смогли ещё раз повторить маршрут и посмотреть новые
О
28 мая 2023
Здравствуйте! Пешком экскурсия понравилась, спасибо. Обещали на катере, не получилось, что очень грустно. Хотелось с воды посмотреть. Поэтому четыре.
И
10 сен 2022
Хорошая экскурсия, Астраханский Кремль один из самых красивых на наш взгляд. Гиду Людмиле большое спасибо! И прогулка на катере показывает всю красоту города с воды. Гиду Эльмире так же большое спасибо!
И
6 сен 2022
Особенно порадовала экскурсия по каналу. Астрахань с воды- это сердце города. Очень информативен рассказ экскуровода Эльмиры. Спасибо
Владимир
4 сен 2022
Спасибо большое за хорошую экскурсию!!!
С
30 авг 2022
Отличный маршрут! Гид по городу и гид на катере. Много интересной информации узнали, прогулка на катере добавила впечатлений и осмотра Астрахани совсем с другой стороны. Прогулка на катере и прогулка на прогулочном теплоходе совершенно разные. Однозначно порекомендую катер и эту экскурсию.
А
22 авг 2022
Час конечно мало для обзорной экскурсии…
Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Андрей, спасибо за отзыв! Мы учли ваши пожелания и увеличили продолжительность экскурсии по городу на 1 час. Теперь гостей ждет полноценная двухчасовая обзорная экскурсия по Астрахани и часовая водная прогулка.

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