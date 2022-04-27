Что вас ожидает

📸 Живые фотографии

Я профессиональный фотограф и проводник по прекрасному Геленджику. Наша фотопрогулка будет построена на максимально естественной позировке, и надеюсь, больше будет напоминать встречу со старым другом, который еще и захватил с собой камеру. В непринужденной обстановке я сниму вас в движении и поймаю естественные эмоции, а в итоге вы получите от 30 до 40 качественных снимков на память.

📸 Душевные локации

Перед встречей мы обсудим маршрут фотопрогулки. Это могут быть конкретные достопримечательности, на фоне которых вы хотите запечатлеть себя. Например, мы можем пройтись по набережной Геленджика, остановиться около сказочного Створного маяка, заглянуть в парк аттракционов или встретить закат на диком пляже Сосновка. Или просто доверимся городу и будем останавливаться там, где захочется.

Организационные детали