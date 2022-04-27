Фотопрогулка по Геленджику

Пройтись по морской набережной и живописным местечкам города - и получить на память душевные снимки

Для красивых фото
Уютная тишина набережной, невероятной красоты приливы моря, скалистый пляж и сказочный маяк.

Мы проследуем по завораживающим местам Геленджика, побеседуем о городе и поймаем на камеру живые снимки в жанре lifestyle.

А в результате вы получите до 40 профессиональных фотографий на память о прогулке.
Фотопрогулка по Геленджику
Фотопрогулка по Геленджику
Фотопрогулка по Геленджику
Фотопрогулка по Геленджику
Фотопрогулка по Геленджику
Фотопрогулка по Геленджику
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

📸 Живые фотографии
Я профессиональный фотограф и проводник по прекрасному Геленджику. Наша фотопрогулка будет построена на максимально естественной позировке, и надеюсь, больше будет напоминать встречу со старым другом, который еще и захватил с собой камеру. В непринужденной обстановке я сниму вас в движении и поймаю естественные эмоции, а в итоге вы получите от 30 до 40 качественных снимков на память.

📸 Душевные локации
Перед встречей мы обсудим маршрут фотопрогулки. Это могут быть конкретные достопримечательности, на фоне которых вы хотите запечатлеть себя. Например, мы можем пройтись по набережной Геленджика, остановиться около сказочного Створного маяка, заглянуть в парк аттракционов или встретить закат на диком пляже Сосновка. Или просто доверимся городу и будем останавливаться там, где захочется.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (например, билеты на подъемники или в закрытые парки) оплачиваются отдельно
  • Готовые 30-40 фотографий присылаю в течение 2 дней в обработанном виде. По вашему запросу могу передать все фотографии без обработки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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