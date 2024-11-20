Винные экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Калининграде, цены от 2 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
На машине
61 отзыв
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«(пиво, марципан, сыры, шоколад, вино, конно-рыцарское шоу в замке Нессельбек (май-сентябрь) или экскурсия в замке Шаакен (октябрь-апрель)»
4 дек в 11:15
11 дек в 11:15
2 000 за человека
Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
На автобусе
69 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
Начало: Ул. Шевченко, 11 А, Калининград
Расписание: В среду в 11:15
4 дек в 11:15
11 дек в 11:15
2 000 за человека
Янтарь, сыр, вино - дары Самбии
На машине
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарь, сыр, вино - дары Самбии
Едем из Калининграда в Янтарный - к морю и в гости к виноделам
«Вы полюбуетесь виноградниками, а после окажетесь за столом, чтобы в тёплой дружеской атмосфере продегустировать домашние сыры и вино»
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
100008 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    20 ноября 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Интересная и увлекательная поездка, Лариса прекрасный гид, радовала кулинарными секретами местной кухни и историческими экскурсами на протяжении всей дороги! Отдельное
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    спасибо за мегакомфортный автобус и аккуратное вождение. Очень здорово на сыроварне Shaaken Dorf, местные сыры и шоколад пришлись по вкусу!) Пивоварня Fab, порадовала вкуснейшим квасом и пивом, в удачно подобравшейся компании время пролетело незаметно) Всем огромное спасибо! 🙏👍)))

  • Л
    Лариса
    31 октября 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Отличное путешествие! Интересно, познавательно и вкусно. Общительная и милая гид - Лариса. Не пожалели, что поехали в такое путешествие.
    Отличное путешествие! Интересно, познавательно и вкусно. Общительная и милая гид - Лариса. Не пожалели, что поехали в такое путешествиеОтличное путешествие! Интересно, познавательно и вкусно. Общительная и милая гид - Лариса. Не пожалели, что поехали в такое путешествиеОтличное путешествие! Интересно, познавательно и вкусно. Общительная и милая гид - Лариса. Не пожалели, что поехали в такое путешествиеОтличное путешествие! Интересно, познавательно и вкусно. Общительная и милая гид - Лариса. Не пожалели, что поехали в такое путешествие
  • С
    Светлана
    24 октября 2024
    Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
    Очень интересная экскурсия, в составе мини группы на комфортном микроавтобусе мы совершили небольшое путешествие, все это время, в дороге, Лариса
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    рассказывала про историческую составляющую города, мест, в которых мы бывали, традиций и быта, подходящих сквозь исторические вехи. В замке Schaaken Dorf также, другими экскурсоводами очень хорошо преподнесен материал об истории замка и открытии на его территории сыроварни и фабрики шоколада. Все время, где бы мы ни были, Лариса сопровождала и направляла нас, создавая комфорт и заботу🤗Дегустации понравились, гид Лариса очень интересный человек, дала напутствия и советы, что можно посетить в Калининградской области. В общем, все очень понравилось, советую к посещению

  • Н
    Наталья
    23 октября 2024
    Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
    Очень интересная и познавательная экскурсия, гид Лариса очень все популярно и интересно рассказывает. Рекомендую!!!
  • К
    Кристина
    10 октября 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Посетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципана в Бранденбургских воротах, узнали
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    много историй про этот десерт. Далее посетили замок Шаакен с экскурсией в музей инквизиции (жутко, но был веселый ведущий). Далее дегустировали сыр, вино и шоколад на сыроварне, узнали много нового про производство и конечно купили продукцию на подарки. Потом была дегустация семи сортов пива с закусками (у сына был квас) в комфортной обстановке. Все было без спешки, доброжелательно, Лариса замечательный экскурсовод, везде нам помогала и рассказывала много полезной информации. На следующий день мы пошли в рекомендованный ресторан и ели строганину из пеламиды по правилам, которыми поделилась с нами Лариса - было очень вкусно😋

    Посетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципанаПосетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципана
  • А
    Анжелика
    3 октября 2024
    Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
    Классная, вкусная и интересная экскурсия! Всем советую, кто любит вкусно покушать и выпить.
  • С
    Светлана
    6 августа 2023
    Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
    Брала экскурсию родителям. Они были в восторге. Увидели много достопримечательностей за один день, оценили,что общение шло в режиме диалога,а не
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    просто выдачи какой то информации. Тут если есть доп. вопросы,сразу Марина отвечает. От этого складывается полная картина и больше узнаешь. Посетили магазинчики, покушали зашли в кафе. Такое путешествие было уютное как семейное что ли. Привезли прям к дому,где и забирали с утра. Родители довольны. Спасибо. Тоже теперь хочу 😃

  • Е
    Елена
    30 мая 2023
    Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколад
    Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Путешествие было максимально комфортным. Мы узнали историю и при этом всё было активно
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    и ярко 🤩 наше самое лучшее решение было - начать путешествие по Калининграду с обзорной экскурсии. Отдельное спасибо Марине за комфорт.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
  2. Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
  3. Янтарь, сыр, вино - дары Самбии
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Кафедральный собор
  7. Высота Эфа
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2024
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