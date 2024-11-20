читать дальше

много историй про этот десерт. Далее посетили замок Шаакен с экскурсией в музей инквизиции (жутко, но был веселый ведущий). Далее дегустировали сыр, вино и шоколад на сыроварне, узнали много нового про производство и конечно купили продукцию на подарки. Потом была дегустация семи сортов пива с закусками (у сына был квас) в комфортной обстановке. Все было без спешки, доброжелательно, Лариса замечательный экскурсовод, везде нам помогала и рассказывала много полезной информации. На следующий день мы пошли в рекомендованный ресторан и ели строганину из пеламиды по правилам, которыми поделилась с нами Лариса - было очень вкусно😋