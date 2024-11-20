6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«(пиво, марципан, сыры, шоколад, вино, конно-рыцарское шоу в замке Нессельбек (май-сентябрь) или экскурсия в замке Шаакен (октябрь-апрель)»
4 дек в 11:15
11 дек в 11:15
2 000₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группе
Начало: Ул. Шевченко, 11 А, Калининград
Расписание: В среду в 11:15
4 дек в 11:15
11 дек в 11:15
2 000₽ за человека
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарь, сыр, вино - дары Самбии
Едем из Калининграда в Янтарный - к морю и в гости к виноделам
«Вы полюбуетесь виноградниками, а после окажетесь за столом, чтобы в тёплой дружеской атмосфере продегустировать домашние сыры и вино»
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем20 ноября 2024Интересная и увлекательная поездка, Лариса прекрасный гид, радовала кулинарными секретами местной кухни и историческими экскурсами на протяжении всей дороги! Отдельное
- ЛЛариса31 октября 2024Отличное путешествие! Интересно, познавательно и вкусно. Общительная и милая гид - Лариса. Не пожалели, что поехали в такое путешествие.
- ССветлана24 октября 2024Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группеОчень интересная экскурсия, в составе мини группы на комфортном микроавтобусе мы совершили небольшое путешествие, все это время, в дороге, Лариса
- ННаталья23 октября 2024Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группеОчень интересная и познавательная экскурсия, гид Лариса очень все популярно и интересно рассказывает. Рекомендую!!!
- ККристина10 октября 2024Посетили с сыном экскурсию «Вкусная Пруссия». Нам все очень понравилось. Мы пробовали марципан в Музее марципана в Бранденбургских воротах, узнали
- ААнжелика3 октября 2024Попробуй пРуссию на вкус! Марципаны и сыры, пиво и вино - в мини-группеКлассная, вкусная и интересная экскурсия! Всем советую, кто любит вкусно покушать и выпить.
- ССветлана6 августа 2023Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколадБрала экскурсию родителям. Они были в восторге. Увидели много достопримечательностей за один день, оценили,что общение шло в режиме диалога,а не
- ЕЕлена30 мая 2023Лучшие курорты - Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф-сыр, вино, шоколадОгромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Путешествие было максимально комфортным. Мы узнали историю и при этом всё было активно
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Винные туры»
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