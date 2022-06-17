За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Программа тура по дням

1 день Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках

14:30 Заезд, расселение, знакомство с инструктором. Обед. 15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина». Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными. Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста. Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью. Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки. Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу. Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

2 день Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами и геотермальные источники

9:00 Завтрак. 10:00 Конная прогулка. Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены. После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор. 14:00 Обед. 15:00 Реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами. Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы – смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мешоко. Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами. Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз. Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад. Русло реки гладкое и чистое, состоит из монолитной скалы. На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов. Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов. Протяженность маршрута 3,5 км. По желанию можно прокатиться на троллее (доп.оплата на объекте). 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

3 день Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники

9:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами. От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду. 14:00 Обед. 15:00 Поездка на геотермальные источники.

4 день Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источники

8:30 – 9:30 Завтрак. 10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь. Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки. 14:00 – 15:00 Обед. 15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней». «Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

5 день Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами. Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения. Обед на маршруте. 16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

6 день Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом. 14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис. 18:00 Возвращаемся на базу. 19:00 Праздничный ужин. Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени. Вручение подарков каждому гостю.

7 день Отъезд