Этнический Дагестан: встреча с душой

Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения

Лучшее погружение в культуру любой местности — это общение с её коренными жителями, и мы вас с ними познакомим — отвезём на обед в местную семью.

Вы поучаствуете в ковроткацком мастер-классе, отведаете пряные блюда традиционной кухни, пообщаетесь с живущими здесь ремесленниками.

Мы посетим высокогорные сёла Гуниб, Хунзах и Кубачи, погуляем по старинному Дербенту и насладимся видами природных достопримечательностей, словно вышедших из-под кисти художника. Откройте для себя душу Дагестана!
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Этнический Дагестан: встреча с душой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут не имеет категории сложности. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Дагестан — консервативный регион, поэтому мы убедительно просим вас взять с собой закрытую лёгкую одежду, прикрывающую плечи и колени. Продумайте свой наряд так, чтобы вам было не жарко.

Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе. Но стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет заброска на «УАЗ» или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:00. Время встречи может быть скорректировано, точное время будет сообщено дополнительно. Вас встретит водитель и гид у выхода из аэропорта
Завершение: Махачкала, аэропорт (самостоятельный трансфер) . Дорога занимает около 30 минут. Вы можете покупать обратные билеты на любые удобные рейсы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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