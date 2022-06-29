Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Дагестан — консервативный регион, поэтому мы убедительно просим вас взять с собой закрытую лёгкую одежду, прикрывающую плечи и колени. Продумайте свой наряд так, чтобы вам было не жарко.
Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе. Но стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет заброска на «УАЗ» или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.