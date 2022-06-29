Лучшее погружение в культуру любой местности — это общение с её коренными жителями, и мы вас с ними познакомим — отвезём на обед в местную семью. Вы поучаствуете в ковроткацком мастер-классе, отведаете пряные блюда традиционной кухни, пообщаетесь с живущими здесь ремесленниками. Мы посетим высокогорные сёла Гуниб, Хунзах и Кубачи, погуляем по старинному Дербенту и насладимся видами природных достопримечательностей, словно вышедших из-под кисти художника. Откройте для себя душу Дагестана!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут не имеет категории сложности. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Дагестан — консервативный регион, поэтому мы убедительно просим вас взять с собой закрытую лёгкую одежду, прикрывающую плечи и колени. Продумайте свой наряд так, чтобы вам было не жарко.

Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе. Но стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания. В труднопроходимые ущелья будет заброска на «УАЗ» или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.