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Они отражают наше внутреннее состояние, искренние и душевные! Умеет поднять настроение, что забываешь даже, какая температура на улице и погружаешься в обстановку. Порадовал реквизит! Александр ведёт себя деликатно, благодарит за каждый кадр! Экскурсия и фотосессия прошли легко! Хочется вернуться и повторить экскурсию! Он переживал душой и помогал добираться до других точек не в рамках экскурсии! Ещё раз спасибо!!! Инна, Татьяна, Вера, Лева!!! Из Г. Воронежа!