Новый год и Рождество – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Новый год и Рождество» в Москве, цены от 5 390 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
50 отзывов
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
61 отзыв
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390 за всё до 4 чел.
Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
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    и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра!

  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Патриаршим
    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
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    На свои вопросы получили ответы. Здорово, что при такой прогулке гид фотографировала нас….. Это память, на долгие годы. Спасибо огромное за экскурсию. Однозначно рекомендую!

    Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Патриаршим
    Экскурсия очень приятная, легкая, не перегружена информацией. Если хочется приятно провести время, отдохнуть от долгих экскурсией с большим объемом информации, то
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    такая фото прогулка - это отличный вариант. Место проведения экскурсии - само по себе красивое место, а гид-фотограф показала очень интересные локации для фото. Прогулка проходила с гидом-фотографом Аленой, девушка сама по себе очень открыта к общению, открытая, коммуникабельная, остается очень позитивное впечатление после прогулки. Рассказала интересные факты о Патриарших, но в легко воспринимаемой форме.

  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Фотопрогулка по Патриаршим
    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду-фотографу Александру! Эрудированность, подача материала, выбранный маршрут, созданное настроение, юмор, теплое отношение к нам
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    и потрясающие фотографии, - все это сделало прогулку моей семьи с Александром просто незабываемой! Была интересно и взрослым и детям!!! Обязательно будет снова обращаться и рекомендовать знакомым!!!

  • А
    Анна
    20 апреля 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые
  • N
    Nursultan
    5 апреля 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Содержательная прогулка совмещенная с фотосессией, получили много новой информации и красивые фото на память:)
  • С
    Светлана
    27 февраля 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Большое спасибо Александру за классные фото!
    Большое спасибо Александру за классные фото!
  • Д
    Денис
    24 февраля 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Позитивный экскурсовод-фотограф Александр. Мы не то чтобы часто в фотосессиях участвовали, были опасения, но тут прошло все весело, с огоньком.
  • И
    Инна
    14 января 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь!
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    Они отражают наше внутреннее состояние, искренние и душевные! Умеет поднять настроение, что забываешь даже, какая температура на улице и погружаешься в обстановку. Порадовал реквизит! Александр ведёт себя деликатно, благодарит за каждый кадр! Экскурсия и фотосессия прошли легко! Хочется вернуться и повторить экскурсию! Он переживал душой и помогал добираться до других точек не в рамках экскурсии! Ещё раз спасибо!!! Инна, Татьяна, Вера, Лева!!! Из Г. Воронежа!

    Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый год и Рождество»

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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Новый год и Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 390 до 6 120 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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