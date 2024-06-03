1 чел.
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скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ННаталия1 июня 2024Были на экскурсии вместе с подругой, которую нам провела Александра. Очень понравилось!!! Легко, доступно, с юмором, а главное было интересно.
- ИИрина28 мая 2024Экскурсия очень приятная, легкая, не перегружена информацией. Если хочется приятно провести время, отдохнуть от долгих экскурсией с большим объемом информации, то
- ЯЯна22 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду-фотографу Александру! Эрудированность, подача материала, выбранный маршрут, созданное настроение, юмор, теплое отношение к нам
- ААнна20 апреля 2024Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
- NNursultan5 апреля 2024Содержательная прогулка совмещенная с фотосессией, получили много новой информации и красивые фото на память:)
- ССветлана27 февраля 2024Большое спасибо Александру за классные фото!
- ДДенис24 февраля 2024Позитивный экскурсовод-фотограф Александр. Мы не то чтобы часто в фотосессиях участвовали, были опасения, но тут прошло все весело, с огоньком.
- ИИнна14 января 2024Александр, интересный экскурсовод, внимательный и заботливый! Речь грамотная, рассказ точечный и по делу! Как фотограф- изумительный! Фотографии получились просто огонь!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новый год и Рождество»
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