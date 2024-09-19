4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Благодать»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковская")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Жемчужина»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковский")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Богема»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковская")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Легенда»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковский")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Прага»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковская")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Аренда теплохода «Светоч»
Начало: Лужнецкая набережная
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 450₽ за всё до 60 чел.
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