Аренда теплоходов – экскурсии в Москве

Найдено 6 экскурсий в категории «Аренда теплоходов» в Москве, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Аренда теплохода «Благодать»
На теплоходе
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Благодать»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковская")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за человека
Аренда теплохода «Жемчужина»
На теплоходе
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Жемчужина»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковский")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за человека
Аренда теплохода «Богема»
На теплоходе
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Богема»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковская")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за человека
Аренда теплохода «Легенда»
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Легенда»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковский")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за человека
Аренда теплохода «Прага»
На теплоходе
4 часа
Водная прогулка
Аренда теплохода «Прага»
Начало: Причал "Третьяковский" (м. "Третьяковская")
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за человека
Аренда теплохода «Светоч»
На теплоходе
1 час
Водная прогулка
Аренда теплохода «Светоч»
Начало: Лужнецкая набережная
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 450 за всё до 60 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Аренда теплоходов»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Аренда теплохода «Благодать»
  2. Аренда теплохода «Жемчужина»
  3. Аренда теплохода «Богема»
  4. Аренда теплохода «Легенда»
  5. Аренда теплохода «Прага»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Воробьевы Горы
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Аренда теплоходов" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 9 450.
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