2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:00
3 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
14 900₽ за человека
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
3 ноя в 07:15
3 янв в 07:15
15 970₽ за человека
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
2 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
13 990₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «8 марта»
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