8 марта – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «8 марта» в Москве, цены от 13 990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
На автобусе
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:00
3 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
14 900 за человека
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
На автобусе
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
3 ноя в 07:15
3 янв в 07:15
15 970 за человека
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
На автобусе
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
2 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
13 990 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «8 марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
  2. Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
  3. Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Усадьба Кусково
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Ростовский кремль
  8. Церковь Покрова на Нерли
  9. Суздальский кремль
  10. Успенский Собор
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "8 марта" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 15 970.
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