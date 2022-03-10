Преимущества этого путешествия:
Выезд из г. Мурманска в 9:00.
Проезд до живописной Колвицкой губы, посещение села Колвица, а также водопада на реке Колвица.
Посещение тони Тетрино – экскурсия и обед.
Посещение живописной Кузреки, ночевка в гостевом доме.
Посещение села Кашкаранцы, мыса Корабль (Аместистовый берег), поиск аметистов, посещение села Кузомень, проезд в пустыне, фотосессия с дикими лошадьми, вид на устье Варзуги.
Переезд в Варзугу.
Экскурсия по селу.
Переправа через реку Варзуга и пеший поход к роднику и Кресту Варзуги.
Ночевка в гостевом доме.
Выезд из Варзуги, посещение Умбы.
Возможно посещение музея Канозерских петроглифов и Поморской культуры по желанию участников.
Возвращение в г. Мурманск.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме. Подробности узнавайте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.