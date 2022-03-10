Автотур на Терский берег

Терский берег Белого моря - то место, в котором Вы мечтаете побывать

5
3 отзыва
Терский берег Белого моря – то место, в котором Вы мечтаете побывать? Тогда этот тур для Вас.
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Автотур на Терский берег
Ближайшие даты:
15
июл
26
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенные выходные – мы посетим музеи, проедем по уникальным местам, а так же познакомимся с дикими лошадьми;
  • проведём 2 незабываемые ночи наедине с дикой северной природой;
  • увидим уникальное природное явление – полярный день.

Программа тура по дням

1 день
Колвицкая губа, историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрино» и Аместистовый берег

Выезд из г. Мурманска в 9:00.

Проезд до живописной Колвицкой губы, посещение села Колвица, а также водопада на реке Колвица.

Посещение тони Тетрино – экскурсия и обед.

Посещение живописной Кузреки, ночевка в гостевом доме.

2 день
Село Кузомень, экскурсия в Варзуге

Посещение села Кашкаранцы, мыса Корабль (Аместистовый берег), поиск аметистов, посещение села Кузомень, проезд в пустыне, фотосессия с дикими лошадьми, вид на устье Варзуги.

Переезд в Варзугу.

Экскурсия по селу.

Переправа через реку Варзуга и пеший поход к роднику и Кресту Варзуги.

Ночевка в гостевом доме.

3 день
Умба, посещение музеев и отъезд

Выезд из Варзуги, посещение Умбы.

Возможно посещение музея Канозерских петроглифов и Поморской культуры по желанию участников.

Возвращение в г. Мурманск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме. Подробности узнавайте при бронировании.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
  • Обед и экскурсия в тоне Тетрино
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!
И
28 дек 2021
Организация тура на отлично. Душевность, внимание, организованность на отлично. И сам тур и организатора можно смело рекомендовать.

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