Индивидуальная
до 6 чел.
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Сколько любовных историй скрывают улицы Нижнего Новгорода! Узнайте о встречах и расставаниях, которые вдохновляли великих писателей и музыкантов
Начало: На ул. Большая Покровская
Завтра в 08:00
4 мар в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Два мастер-класса: "Шоколадные конфеты" и "Угадай аромат"
Почувствуйте магию вкусов и ароматов на уникальных мастер-классах в Нижнем Новгороде. Создайте конфеты и изучите ароматы за 1,5 часа
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 17:00
4 мар в 10:00
1734 ₽ за человека
