13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки Плещеева озера

На Александровой горе вы увидите волшебную панораму озера и погрузитесь в богатую интересными сюжетами историю этого древнего места. Я расскажу о немыслимых ужасающих существах, которыми «населили» озеро местные жители. Кроме того, поделюсь мнением исследователей, не подтверждающих наличие в глубинах озера чудовища, пожирающего жителей, кур и мелких птичек. Но кое-что интересное на берегах водоема все же есть. Что именно — узнаете на экскурсии!

Таинственный синий камень

Вы узнаете, как звучит правильное название озера, сколько видов рыб в нем водится и почему на гербе Переславля-Залесского изображена рыбка-ряпушка. А еще обязательно прикоснетесь к загадочному синему камню и услышите, почему этот огромный валун удивительного цвета, когда-то лежавший на самой вершине горы, считался местом обитания богов.