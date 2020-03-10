13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Легенды Плещеева озера

Насладиться великолепными панорамами таинственного водоема и услышать народные предания

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Широко и глубоко Плещеево озеро, приютившее на своем берегу старинный Переславль-Залесский.

Вы впечатлитесь его чудесными видами с Александровой горы, прикоснетесь к мистическому синему камню и раскроете удивительные истории, которые хранят местные жители.
1310 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Встреча возле Александровой горы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера

Что вас ожидает

Загадки Плещеева озера
На Александровой горе вы увидите волшебную панораму озера и погрузитесь в богатую интересными сюжетами историю этого древнего места. Я расскажу о немыслимых ужасающих существах, которыми «населили» озеро местные жители. Кроме того, поделюсь мнением исследователей, не подтверждающих наличие в глубинах озера чудовища, пожирающего жителей, кур и мелких птичек. Но кое-что интересное на берегах водоема все же есть. Что именно — узнаете на экскурсии!

Таинственный синий камень
Вы узнаете, как звучит правильное название озера, сколько видов рыб в нем водится и почему на гербе Переславля-Залесского изображена рыбка-ряпушка. А еще обязательно прикоснетесь к загадочному синему камню и услышите, почему этот огромный валун удивительного цвета, когда-то лежавший на самой вершине горы, считался местом обитания богов.

Организационные детали

Посещение синего камня оплачивается дополнительно — 50 рублей с человека.

Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера
Легенды Плещеева озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле Александровой горы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я живу на берегах Плещеева озера три года. За это время, кажется, прочитала все, что о нем написано: работы историков и археологов, рассказы очевидцев таинственных явлений и мифы потомственных ведуний. Плещеево озеро — это место притяжения с невероятной историей от древнеславянского язычества до христианства. С радостью поделюсь с вами накопленными о нем знаниями. До встречи!
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Огромное спасибо за Экскурсию! Было очень интересно и познавательно, теперь мы знаем местные легенды и сказания! Ирина, сумела вовлечь всех нас в водоворот событий, происходивших в этих местах в стародавние времена! Экскурсия прошла на одном дыхании! С уважением, Наталья.
9 января 2020
Приветствую всех! Экскурсия очень понравилась! Ирина очень душевный и теллый человек! За этот час погрузила в какую-то сказку, даже время пролетело незаметно. Желаю и дальше создавать подобные интересные экскурсии! Рекомендую всем!!
7 января 2020
Ирина, спасибо огромное за такую интересную и познавательную экскурсию. Искренне всем рекомендую. Отличная подача материала, время пролетело незаметно...
11 ноября 2019
Очень интересная экскурсия с отличным гидом! Ирина настолько увлекательно и душевно рассказывает, что озеро живое, чт в это действительно веришь! Кроме рассказа об озре, Синем Камне и древнем городище, Ирина дала советы, что ещё посмотреть, куда съездить. Мы ими воспользовались и не пожалели. Спасибо большое!
7 октября 2019
Отличная экскурсия! Интересные факты про Плещеево озеро, которые мы не знали. Нам очень все понравилось. Еще и с погодой повезло. Был восхитительный закат на озере. Рекомендуем!
6 октября 2019
Ирина, спасибо за экскурсию, интересные легенды и позитив!
30 сентября 2019
Экскурсия прошла на отлично, наш гид Ирина приятная женщина с хорошо поставленной речью и юмором. Гид хорошо знает местность и связанные с ней исторические факты. Ирина - интересный собеседник и проводник! Могу смело порекомендовать гида Ирину, очень понравилось!
1 сентября 2019
Любовь. Ирина,добрый день!!!Экскурсия отличная!!!Ирина,Вы прирожденный гид;рассказ интересен,познавателен,с таким увлечением может говорить человек,влюбленный в свой край и работу!!! Огромное Вам спасибо,Ирина!!!
26 августа 2019
Были на экскурсии с ребенком 9 лет, гид доступно и иньересно рассказывает легенды и историю озера.
Более эффектно было бы, на мой взгляд, построить маршрут непосредственно на озере на лодке или на берегу у воды.
15 августа 2019
Очень понравилась экскурсия! Ирина, это супер гид. Интересно рассказывает. Экскурсия познавательная. СПАСИБО Ирина!!!!!!
Ещё 3 отзыва

Необычные маршруты по Переславлю-Залесскому

Переславна: образ женщины, созданный временемПереславна: образ женщины, созданный временемПереславна: образ женщины, созданный временем
3100 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Сказ о сильных княгинях, мудрых монахинях и простых горожанках в храмах и монастырях города
Летописи воспевают воинов, чей характер и несгибаемая воля покоряли города и страны. Но даже великие мужи бессильны перед прекрасным и мудрым — перед женщиной. На экскурсии вы услышите о представительницах слабого пола, которые повлияли на ход истории не только Переславля-Залесского, но и всей России. Прикоснетесь к древности в старинных монастырях и проникнетесь их особой атмосферой.

Выбирайте и другие экскурсии в Переславле-Залесском

Необычные маршрутыПешкомГастрономическиеНа автомобилеИстория и архитектураВсеИндивидуальныеОбзорныеГрупповые