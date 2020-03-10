13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Загадки Плещеева озера На Александровой горе вы увидите волшебную панораму озера и погрузитесь в богатую интересными сюжетами историю этого древнего места. Я расскажу о немыслимых ужасающих существах, которыми «населили» озеро местные жители. Кроме того, поделюсь мнением исследователей, не подтверждающих наличие в глубинах озера чудовища, пожирающего жителей, кур и мелких птичек. Но кое-что интересное на берегах водоема все же есть. Что именно — узнаете на экскурсии!
Таинственный синий камень Вы узнаете, как звучит правильное название озера, сколько видов рыб в нем водится и почему на гербе Переславля-Залесского изображена рыбка-ряпушка. А еще обязательно прикоснетесь к загадочному синему камню и услышите, почему этот огромный валун удивительного цвета, когда-то лежавший на самой вершине горы, считался местом обитания богов.
Организационные детали
Посещение синего камня оплачивается дополнительно — 50 рублей с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура возле Александровой горы.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина, я живу на берегах Плещеева озера три года. За это время, кажется, прочитала все, что о нем написано: работы историков и археологов, рассказы очевидцев таинственных явлений и мифы потомственных ведуний. Плещеево озеро — это место притяжения с невероятной историей от древнеславянского язычества до христианства. С радостью поделюсь с вами накопленными о нем знаниями. До встречи!
Огромное спасибо за Экскурсию! Было очень интересно и познавательно, теперь мы знаем местные легенды и сказания! Ирина, сумела вовлечь всех нас в водоворот событий, происходивших в этих местах в стародавние времена! Экскурсия прошла на одном дыхании! С уважением, Наталья.
Ирина
9 января 2020
Приветствую всех! Экскурсия очень понравилась! Ирина очень душевный и теллый человек! За этот час погрузила в какую-то сказку, даже время пролетело незаметно. Желаю и дальше создавать подобные интересные экскурсии! Рекомендую всем!!
Светлана
7 января 2020
Ирина, спасибо огромное за такую интересную и познавательную экскурсию. Искренне всем рекомендую. Отличная подача материала, время пролетело незаметно...
Елена
11 ноября 2019
Очень интересная экскурсия с отличным гидом! Ирина настолько увлекательно и душевно рассказывает, что озеро живое, чт в это действительно веришь! Кроме рассказа об озре, Синем Камне и древнем городище, Ирина дала советы, что ещё посмотреть, куда съездить. Мы ими воспользовались и не пожалели. Спасибо большое!
Александр
7 октября 2019
Отличная экскурсия! Интересные факты про Плещеево озеро, которые мы не знали. Нам очень все понравилось. Еще и с погодой повезло. Был восхитительный закат на озере. Рекомендуем!
Марина
6 октября 2019
Ирина, спасибо за экскурсию, интересные легенды и позитив!
Наталья
30 сентября 2019
Экскурсия прошла на отлично, наш гид Ирина приятная женщина с хорошо поставленной речью и юмором. Гид хорошо знает местность и связанные с ней исторические факты. Ирина - интересный собеседник и проводник! Могу смело порекомендовать гида Ирину, очень понравилось!
Любовь
1 сентября 2019
Любовь. Ирина,добрый день!!!Экскурсия отличная!!!Ирина,Вы прирожденный гид;рассказ интересен,познавателен,с таким увлечением может говорить человек,влюбленный в свой край и работу!!! Огромное Вам спасибо,Ирина!!!
Наталья
26 августа 2019
Были на экскурсии с ребенком 9 лет, гид доступно и иньересно рассказывает легенды и историю озера.
Более эффектно было бы, на мой взгляд, построить маршрут непосредственно на озере на лодке или на берегу у воды.
Людмила
15 августа 2019
Очень понравилась экскурсия! Ирина, это супер гид. Интересно рассказывает. Экскурсия познавательная. СПАСИБО Ирина!!!!!!
Сказ о сильных княгинях, мудрых монахинях и простых горожанках в храмах и монастырях города
Летописи воспевают воинов, чей характер и несгибаемая воля покоряли города и страны. Но даже великие мужи бессильны перед прекрасным и мудрым — перед женщиной. На экскурсии вы услышите о представительницах слабого пола, которые повлияли на ход истории не только Переславля-Залесского, но и всей России. Прикоснетесь к древности в старинных монастырях и проникнетесь их особой атмосферой.
Выбирайте и другие экскурсии в Переславле-Залесском