Данил Л. – Гид из Пскова

Изборск старше Пскова.



Его древность ощущаешь физически, а красота здешних ландшафтов ошеломляет: зеленые холмы, глубокие долины и озера, над которыми белеют храмы и будто вырастает из скалы древняя крепость.



Что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси.



Чтобы почувствовать его, мы наденем треккинговые кроссовки и отправимся по каменистым тропам Мальской долины вверх и вниз.



Нас ждут 5 километров красоты и полдня впечатлений.