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Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа

5
11 отзывов
Данил Л.
Данил Л. – Гид из Пскова
Изборск старше Пскова.

Его древность ощущаешь физически, а красота здешних ландшафтов ошеломляет: зеленые холмы, глубокие долины и озера, над которыми белеют храмы и будто вырастает из скалы древняя крепость.

Что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси.

Чтобы почувствовать его, мы наденем треккинговые кроссовки и отправимся по каменистым тропам Мальской долины вверх и вниз.

Нас ждут 5 километров красоты и полдня впечатлений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа

Что вы увидите

  • Мальская обитель:
  • монастырь Псковщины
  • заповедные ландшафты
  • ручьи с водопадами
  • каменные осыпи
  • ключ-«кипун»
  • и прочие горные радости.
  • Труворово Городище:
  • место рождения Русского государства
  • виды на километры вокруг
  • Изборск:
  • Изборская крепость
  • Словенские ключи
От Мальского монастыря к Изборску
  • Встречаемся в Изборске (или Печорах) и на машине гида едем в деревню Малы, где издавна двор ко двору живут русские и сето – финно-угорский народ, сохранивший собственный язык и традиции.
  • В долине прячется колоритный Мальский монастырь. Полюбовавшись куполами и белоснежной звонницей, мы спустимся к обители, по пути узнаем ее невероятную историю 📖 и отведаем воды из бьющих из склона ключей. Через монастырское кладбище, где на надгробьях русские имена соседствуют с эстонскими фамилиями сето, мы выйдем к 500-летней Трапезной церкви и восхитительной монастырской колокольне, ставшей символом Печорского края.
  • От Малов полями и перелесками подойдем к краю обрыва, с которого открывается вид на Изборск и окрестные леса. Отсюда спустимся в тенистую долину, наполненную журчаньем ручьев, отыщем бьющий из земли ключ-«кипун», посетим туфовый карьер, откуда местные каменщики-«мурники» брали материал для строительства амбаров и самой Изборской крепости, заглянем в колоритную деревню Брод с деревянной Анастасиевской часовней XIX века.
  • Из Брода уже рукой подать до Городищенского холма, высотой с 18-этажный дом. Одолев его, мы окажемся на Труворовом городище, где, по мнению археологов, располагался древний, изначальный Изборск и куда, если верить летописям, в 862 году был призван Трувор — один из трех легендарных варягов, положивших начало русскому государству. Стоя на краю холма, с которого начиналась родина, мы поговорим о призвании варягов на Русь, существующих на этот счет теориях и легендах. Или просто помолчим — виды вокруг сами по себе способны рассказать многое.
  • С Городища через легендарные Словенские ключи и Городищенское озеро с дикими лебедями, мы выйдем к Изборской крепости. В Изборске можно пообедать в кафе, а после - самостоятельно подняться на крепостную башню Луковку, посетить Никольский собор или выбрать экспозицию в одном из музеев, а вечером — вернуться в Печоры или Псков.

Кому подойдет эта экскурсия:

  • Людям, которые без ума от красивой природы, не боятся ходить пешком и хотят узнать что-то новое о стране – без занудных лекций, но на наглядных примерах – в Изборске историю можно трогать руками.
  • Если вы – заядлый фотограф, я с радостью посоветую проверенные точки для съемки и готов ждать, пока вы будете «строить кадр» сколь угодно долго.
  • Прогулка подойдет для школьников с 12 лет, способных пройти 6 километров пешком.

Важная информация:

  • При оплате за человека, школьники идут бесплатно.
  • Гид может менять маршрут в зависимости от погоды и уровня подготовки участников.
  • Трансфер Псков-Изборск (40 мин. на автобусе 🚌 или 30 мин. на такси) не входит в стоимость.
  • Стандартная прогулка 👣 занимает примерно 5 часов, доступна детям с 12 лет и потребует лишь подходящей обуви — треккинговые ботинки в любое время года или удобные резиновые сапоги в межсезонье будут идеальным вариантом.
  • Захватите легкий перекус для пикника, воду можно набирать по пути в родниках.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Трансфер от места встречи к началу маршрута (15 мин. )
Что не входит
  • Трансфер в Изборск и обратно (из Пскова 40 мин. на автобусе или 30 мин. и 600 р. на такси)
Начало и место завершения
🚩 Изборск, ул. Минская, 2
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа
Треккинг по изборским холмам: в поисках былинного русского пейзажа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Данил Л.
Данил Л.
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11 отзывов оставили туристы

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