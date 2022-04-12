В течение этой паломнической экскурсии мы с вами посетим два святейших места Пятигорья: Второ-Афонский монастырь 19 века и Свято-Георгиевский женский монастырь в г. Ессентуки.

В рамках этой программы у вас будет возможность увидеть места, куда со всей страны приезжают паломники для того, чтобы поклониться частицам мощей святых: великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, а также преподобных отцов Киево-Печерских - Иоанна Киевского и Серафима Саровского.

Здесь у вас также будет уникальная возможность понаблюдать за бытом действующих монастырей. Пекарни, скамейки для трапез, собственные пасеки и многое другое - ежедневный быт монахов и монахинь откроется вам во время посещения монастырей.

Один из них, Второ-афонский монастырь, был основан еще в начале XX века. Историю выбора этого живописного места для возведения монастыря, а также происхождение его названия вы узнаете во время экскурсии.

Если говорить о Свято-Георгиевском женском монастыре, то он был основан относительно недавно, в 2006-м году. Тишина, уют и живописный вид на горы Кавказа придают этому месту особое настроение и располагают к внутренней гармонии и покою.