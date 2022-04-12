Два монастыря

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

При посещение монастырей необходимо соблюдать следующую форму одежды: для женщин: длина юбки должна быть не выше колена; запрещена яркая косметика; необходимо иметь головной убор, лучше всего большой платок.

для мужчин: запрещены шорты.
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря

Что вас ожидает 🤩

  • Второ-Афонский монастырь
  • Свято-Георгиевский женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

В течение этой паломнической экскурсии мы с вами посетим два святейших места Пятигорья: Второ-Афонский монастырь 19 века и Свято-Георгиевский женский монастырь в г. Ессентуки.

В рамках этой программы у вас будет возможность увидеть места, куда со всей страны приезжают паломники для того, чтобы поклониться частицам мощей святых: великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, а также преподобных отцов Киево-Печерских - Иоанна Киевского и Серафима Саровского.

Здесь у вас также будет уникальная возможность понаблюдать за бытом действующих монастырей. Пекарни, скамейки для трапез, собственные пасеки и многое другое - ежедневный быт монахов и монахинь откроется вам во время посещения монастырей.

Один из них, Второ-афонский монастырь, был основан еще в начале XX века. Историю выбора этого живописного места для возведения монастыря, а также происхождение его названия вы узнаете во время экскурсии.

Если говорить о Свято-Георгиевском женском монастыре, то он был основан относительно недавно, в 2006-м году. Тишина, уют и живописный вид на горы Кавказа придают этому месту особое настроение и располагают к внутренней гармонии и покою.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 13:20

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