Индивидуальная
до 5 чел.
Невыдуманные истории Рыбинска
Погрузитесь в атмосферу XIX века в Рыбинске, где история купечества оживает на фоне величественной архитектуры и старинных площадей
Начало: В районе Соборной площади
24 сен в 11:00
25 сен в 10:00
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль по Пушкинской - в Рыбинске
На Пушкинской улице в Рыбинске соседствуют храмы и купеческие усадьбы. Узнайте об истории города и полюбуйтесь слиянием рек с Волжской балюстрады
Начало: У железнодорожного вокзала
15 сен в 09:00
16 сен в 09:30
3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
15 сен в 09:30
16 сен в 10:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в сентябре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 7500. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 50 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь