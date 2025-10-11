Мини-группа
до 8 чел.
Тверские мосты: между берегами и историями
Понять город через неотъемлемую часть его жизни
Начало: У Обелиска Победы
11 окт в 15:00
19 окт в 11:00
670 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Путешествие на волнах истории: Тверецкая барка
Вернитесь в эпоху Петра I и осмотрите судно, сыгравшее важную роль в освоении северных рек России. Узнайте интересные факты и попробуйте завязать морские узлы
Начало: В глэмпинге «Тверской-Ямской»
Расписание: в пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
26 сен в 15:00
27 сен в 12:00
400 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Мобильный квест «Тайны Тверского кремля»
Увлекательный мобильный квест для всей семьи в Твери. Решайте загадки, исследуйте историю и наслаждайтесь прогулкой по городу всего за час
Начало: У поклонного креста Михаилу Тверскому в Городском ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Твери в сентябре 2025
Сейчас в Твери в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 1600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 11 ⭐ отзывов, цены от 400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь