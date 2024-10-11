2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
28 окт в 08:00
29 окт в 13:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 10 чел.
Групповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
28 окт в 19:00
29 окт в 19:00
3 700₽ за человека
2 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест по центру Твери
Увидеть главные достопримечательности и в игровой форме изучить историю города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
3 999₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 октября 2024Сегодня были на экскурсии-квесте с Екатериной. Экскурсия прошла на одном дыхании, а это 2,5 часа… дети 6 и 13 лет
- ДДарья10 октября 2024Очень интересный формат знакомства с городом. Екатерина очень интересно рассказывает и главное заинтересовывается и вовлекает каждого участника. Была с сыном 10 лет,он очень доволен. Спасибо большое,буду рекомендовать всем друзьям!
- ЕЕлена8 октября 2024Хорошо- это слабо сказано. Это было феерично и незабываемо!!! Отменная идея, отменная организация квеста и отменное времяпровождение с друзьями. Пробовать качественные,"разношерстные" напитки
- ННадежда7 октября 2024Великолепная экскурсия с потрясающим гидом! Не помню, чтобы там много смеялась когда-либо на экскурсиях. Увлечены были и взрослые, и подростки все
- ЕЕлена3 сентября 2024Добрый день, от экскурсии остались только положительные эмоции. Маршрут составлен грамотно, с учетом дегустируемых напитков. Экскурсовод сразу расположила к себе. Очень понравилось общение с барменами, люди знающие и любящие свое дело. Вернулась бы снова и посоветовала знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Игры»
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