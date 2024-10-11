читать дальше

2,5 часа. Катерина заражает своей любовью к городу. В Тверь хочется вернуться! Но главное! Мы сделали фотографии со всеми достопримечательностями! Обычно я не успеваю успеть и послушать, и сфотографироваться. Катерина не просто любезно согласилась помочь. Это была обязательная программа ☺ Интересно будет и новичкам, и тем, кто в Твери ни первый раз!