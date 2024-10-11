Игры – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Твери, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Пешая
158 отзывов
2.5 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
28 окт в 08:00
29 окт в 13:00
4 300 за всё до 4 чел.
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 10 чел.
Групповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
28 окт в 19:00
29 окт в 19:00
3 700 за человека
Экскурсия-квест по центру Твери
Пешая
2 часа
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест по центру Твери
Увидеть главные достопримечательности и в игровой форме изучить историю города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
3 999 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 октября 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Сегодня были на экскурсии-квесте с Екатериной. Экскурсия прошла на одном дыхании, а это 2,5 часа… дети 6 и 13 лет
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    были заинтересованы и задействованы на протяжении всего маршрута. Огромное спасибо за такую увлекательную программу и за знания, которые получили во время экскурсии.

  • Д
    Дарья
    10 октября 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Очень интересный формат знакомства с городом. Екатерина очень интересно рассказывает и главное заинтересовывается и вовлекает каждого участника. Была с сыном 10 лет,он очень доволен. Спасибо большое,буду рекомендовать всем друзьям!
  • Е
    Елена
    8 октября 2024
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Хорошо- это слабо сказано. Это было феерично и незабываемо!!! Отменная идея, отменная организация квеста и отменное времяпровождение с друзьями. Пробовать качественные,"разношерстные" напитки
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    и узнавать их историю - это вдвойне интересно. Всё подобрано таким образом, что на утро действительно не болела голова. Фишечкой также были веселые и несложные задания. Екатерина и Константин, спасибо вам за нестандартный формат познать Тверь. От квеста осталось только приятное послевкусие и хочется вернуться вновь!!!

    Хорошо- это слабо сказано. Это было феерично и незабываемо!!!Хорошо- это слабо сказано. Это было феерично и незабываемо!!!Хорошо- это слабо сказано. Это было феерично и незабываемо!!!
  • Н
    Надежда
    7 октября 2024
    Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
    Великолепная экскурсия с потрясающим гидом! Не помню, чтобы там много смеялась когда-либо на экскурсиях. Увлечены были и взрослые, и подростки все
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    2,5 часа. Катерина заражает своей любовью к городу. В Тверь хочется вернуться! Но главное! Мы сделали фотографии со всеми достопримечательностями! Обычно я не успеваю успеть и послушать, и сфотографироваться. Катерина не просто любезно согласилась помочь. Это была обязательная программа ☺ Интересно будет и новичкам, и тем, кто в Твери ни первый раз!

  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
    Добрый день, от экскурсии остались только положительные эмоции. Маршрут составлен грамотно, с учетом дегустируемых напитков. Экскурсовод сразу расположила к себе. Очень понравилось общение с барменами, люди знающие и любящие свое дело. Вернулась бы снова и посоветовала знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Игры»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
  2. Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
  3. Экскурсия-квест по центру Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в октябре 2024
Сейчас в Твери в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 4 300. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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