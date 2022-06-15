1 день

Заезд, Никольский храм, экскурсия по селу Кага, поход к Святому Источнику

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага, ул. Школьная 12) с 14:00 до 16:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

За доп. оплату можно забронировать трансфер Уфа-Кага-Уфа.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Прибытие на турбазу (обед за доп. плату).

Размещение на турбазе «Тенгри».

17:00 – 18:30 Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

19:00 Ужин.