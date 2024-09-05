Георгий — ваш гид в Улан-Удэ

Провёл экскурсии для 498 туристов

читать дальше Улан-Удэ всем сердцем. Впервые оказавшись здесь осенью 2018 года, я не смог удержаться от соблазна вернуться сюда насовсем. С радостью поделюсь с вами любимыми местами и городскими тайнами, которые мне удалось выведать. До встречи!

Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Хоть я не историк и не профессиональный гид, это не помешало мне получить аккредитацию гида-экскурсовода. Более того, я вообще не местный, но полюбил