Меркитские просторы

Путешествие в Меркитскую крепость через сёла староверов. Узнайте о битве меркитов с Чингисханом, насладитесь треккингом по сопкам и видами на степи
Вас ждёт удивительное путешествие по Меркитским просторам.

Программа включает посещение сёл староверов и Меркитской крепости на границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов. Погружение в историю битвы меркитов с войском Чингисхана и прогулка
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по живописным сопкам. В мае здесь расцветает сибирская сакура - абрикос, что добавляет особую красоту маршруту. По пути вы сможете набрать чистой воды из целебного родника. Обедать будем в этнопарке у подножия Меркитского хребта. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Nissan Cube, есть детский бустер. Треккинговый маршрут доступен круглый год, но зимой поднимемся только до первой смотровой площадки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Виды на цветущую сибирскую сакуру
  • 🚗 Комфортабельный автомобиль
  • 📜 Исторические рассказы о битве меркитов
  • 🏞 Прогулка по живописным сопкам
  • 💧 Целебный родник с чистой водой
    • Меркитские просторы
    Меркитские просторы
    Меркитские просторы
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

    Что можно увидеть

  • Меркитская крепость
  • Сёла староверов
  • Целебный родник

    • Описание экскурсии

    Что вас ожидает

    • Отправимся в Меркитскую крепость на границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов. По дороге будем проезжать сёла бурятских староверов.
    • Базой для нашего маршрута станет этнопарк у подножия Меркитского хребта — именно там мы будем вкусно обедать после нашей прогулки.
    • Вас ждёт простой некатегорийный 3-часовой треккинговый маршрут по сопкам, с которых открываются чудесные виды на степи.
    • Я расскажу о битве меркитов с войском Чингисхана, покажу основные точки их соприкосновения.
    • По пути отыщем целебный родник и наберём оттуда чистой воды.

    Организационные детали

    • Треккинговый маршрут круглогодичный, но зимой мы поднимемся только до первой смотровой площадки.
    • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Nissan Cube. Есть один детский бустер.

    Дополнительные расходы

    Прокат велосипедов (по желанию) — 300 ₽ в час.

    Питание:

    • Аренда мангальной зоны с беседкой — 500 ₽ (угли и розжиг не включены в стоимость). Перекус и напитки берите с собой.
    • Или обед в кафе — около 500 ₽ за чел.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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