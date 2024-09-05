Вас ждёт удивительное путешествие по Меркитским просторам.
Программа включает посещение сёл староверов и Меркитской крепости на границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов. Погружение в историю битвы меркитов с войском Чингисхана и прогулка
Программа включает посещение сёл староверов и Меркитской крепости на границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов. Погружение в историю битвы меркитов с войском Чингисхана и прогулка
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Отправимся в Меркитскую крепость на границе Тарбагатайского и Мухоршибирского районов. По дороге будем проезжать сёла бурятских староверов.
- Базой для нашего маршрута станет этнопарк у подножия Меркитского хребта — именно там мы будем вкусно обедать после нашей прогулки.
- Вас ждёт простой некатегорийный 3-часовой треккинговый маршрут по сопкам, с которых открываются чудесные виды на степи.
- Я расскажу о битве меркитов с войском Чингисхана, покажу основные точки их соприкосновения.
- По пути отыщем целебный родник и наберём оттуда чистой воды.
Организационные детали
- Треккинговый маршрут круглогодичный, но зимой мы поднимемся только до первой смотровой площадки.
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Nissan Cube. Есть один детский бустер.
Дополнительные расходы
Прокат велосипедов (по желанию) — 300 ₽ в час.
Питание:
- Аренда мангальной зоны с беседкой — 500 ₽ (угли и розжиг не включены в стоимость). Перекус и напитки берите с собой.
- Или обед в кафе — около 500 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 498 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий. Хоть я не историк и не профессиональный гид, это не помешало мне получить аккредитацию гида-экскурсовода. Более того, я вообще не местный, но полюбилЗадать вопрос