Пожалуй, это самая интересная и насыщенная экскурсия ⛳ на Кавказе из всех существующих на сегодняшний день. Воспоминания от этой поездки на долго останутся в ваших сердцах! Вас ждут захватывающие панорамы гор ⛰️, башни и крепости средневековой Алании, знакомство с колоритной осетинской культурой и традициями, бурные восторженные эмоции.
КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ:
Кадаргаванский каньон;
Зоопарк;
Наскальная крепость Дзивгис (12 век);
Памятник воинам-куртатинцам;
Бюст Сталина;
Самый лаконичный памятник Ленину;
Мужской Аланский монастырь;
Руины башни Курта и Тага;
Самые высокие качели на Кавказе
Даргавское:ущелье
Некрополь Даргавс;
КАРМАДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ:
Место схода сели ледника Колка;
Памятник съемочной группе Сергея Бодрова;
Что входит
Услуги гида
Транспортное сопровождение
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 улица Штыба 2, Владикавказ
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.