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Золотое кольцо Северной Осетии – Алании

5
1 отзыв
Руслан Б.
Руслан Б. – Гид из Владикавказа
Приглашаю вас на одну из самых увлекательных экскурсий в Осетии с завораживающими панорамами горных вершин и скалистых ущелий.

Вы увидите родовые башни и крепости, необычные монументы и природные красоты, познакомитесь с традиционной культурой Алании и даже покатаетесь на самых высоких качелях на Кавказе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании

Что вы увидите

  • Кармадонское и Куртатинское ущелья
Пожалуй, это самая интересная и насыщенная экскурсия ⛳ на Кавказе из всех существующих на сегодняшний день. Воспоминания от этой поездки на долго останутся в ваших сердцах! Вас ждут захватывающие панорамы гор ⛰️, башни и крепости средневековой Алании, знакомство с колоритной осетинской культурой и традициями, бурные восторженные эмоции.

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ:

  • Кадаргаванский каньон;
  • Зоопарк;
  • Наскальная крепость Дзивгис (12 век);
  • Памятник воинам-куртатинцам;
  • Бюст Сталина;
  • Самый лаконичный памятник Ленину;
  • Мужской Аланский монастырь;
  • Руины башни Курта и Тага;
  • Самые высокие качели на Кавказе
Даргавское:ущелье
  • Некрополь Даргавс;

КАРМАДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ:

  • Место схода сели ледника Колка;
  • Памятник съемочной группе Сергея Бодрова;
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 улица Штыба 2, Владикавказ
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании
Золотое кольцо Северной Осетии – Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Б.
Руслан Б.
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1 отзыв оставили туристы

Руслан Б. проводит ещё 1 экскурсию

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