Пожалуй, это самая интересная и насыщенная экскурсия ⛳ на Кавказе из всех существующих на сегодняшний день. Воспоминания от этой поездки на долго останутся в ваших сердцах! Вас ждут захватывающие панорамы гор ⛰️, башни и крепости средневековой Алании, знакомство с колоритной осетинской культурой и традициями, бурные восторженные эмоции.

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ:

Кадаргаванский каньон;

Зоопарк;

Наскальная крепость Дзивгис (12 век);

Памятник воинам-куртатинцам;

Бюст Сталина;

Самый лаконичный памятник Ленину;

Мужской Аланский монастырь;

Руины башни Курта и Тага;

Самые высокие качели на Кавказе

Даргавское:ущелье

Некрополь Даргавс;

КАРМАДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ: