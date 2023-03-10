Классическое зимнее путешествие на Кавказ

Удивиться причудливым формам гор, отведать блюда национальной кухни

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Удивиться причудливым формам гор, отведать блюда национальной кухни и неспешно прогуляться по улочкам курортных городов — это лишь минимум того, что мы сможем сделать в этом туре! Мы также поднимемся на канатной дороге к снежным верхушкам, с которых открываются не менее живописные виды Главного Кавказского хребта.

Увидим покинутый город Даргавс и скальную крепость Дзивгис, посетим святилище и пройдёмся по настоящему леднику.
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Уникальная природа
Уникальная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда – традиционные кавказские блюда
Сказочный ледник
Сказочный ледник
Поднимемся на канатной дороге к Сказскому леднику

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж. д. вокзал Пятигорска.

В 13:00 встреча и сбор группы.

Трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо – знакомство с Кисловодском – Курортный парк – Каскадная лестница – Главная Нарзанная галерея.

Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо.

После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню.

Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата)

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря) – Эльбрус – высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Нальчик.

Отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря).

Поляна прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа!

По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.

Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.

Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!

Переезд в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность 8-9 часов, 295 км.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
4 день

Обзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - обзорная во Владикавказе

Начало 08:00.

Программа дня: знакомство с Нальчиком – Чегемские водопады.

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия во Владикавказе.

Далее наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.

В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата)

Продолжительность 220 км.

Обзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - обзорная во ВладикавказеОбзорная в Нальчике - Чегемское ущелье, водопады - обзорная во Владикавказе
5 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: КармадонДаргавсГород мертвыхБашня Курта и Тагаселение ЦмитиСвято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньонскальная крепость Дзивгис.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
6 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Проживание

Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе.

Стоимость тура за номер, руб:

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* - Синдика 3* - Кадгарон Отель 3*стандарт5874558745398358788583932,5Шв. Стол
Бештау 3* - Синдика 3* - Гостиница Владикавказ 3*комфорт633956339543787,59346590210Шв. Стол
Бештау 3* - Синдика 3* - Отель Планета Люкс 3*стандарт6339563395421609346590210Шв. Стол
полулюкс657206572047042,59625593000Шв. Стол

*В гостинице Владикавказ трёхместное размещение организовано на 6-м этаже в номерах без кондиционера.

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка.

Варианты проживания

Бештау 3

5 ночей

Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.

В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна.

В распоряжении гостей балкон.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами (бесплатно с 7:00 до 10:00 утра).

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни.

По вечерам в ресторане звучит живая музыка.

В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Бештау 3Бештау 3Бештау 3Бештау 3

Кадгарон Отель

5 ночей

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.

До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Кадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон Отель

Планета Люкс 3

5 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж. д. вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии. Встреча с представителем компании/ водителем в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно из г. Владикавказа
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир –1 600 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 900 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 900 руб. /чел.
  • Ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
10 мар 2023
Тур интересный, виды прекрасные. Горная Дигория великолепна. Горы это лучшее, что может быть.
Н
9 мар 2023
Здравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,куда хочется вернуться! И мы обязательно это сделаем летом!
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. за дивные красоты, за вкусные приёмы,за знакомство с традициями и обычаями Дагестана, прекрасный молодой человек, интересный собеседник! Наш водитель Кадырбек-ас дорог,с ним хоть на Луну(в тумане ориентируется как рыба в воде)!
В Чечне отдельное спасибо гиду Анзору! Его голова-дом советов! Много и интересно рассказывает,за маской грозного горца,скрывается тонкий организации человек!
Спасибо большое!
Здравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,кудаЗдравствуйте, закончился наш тур по Дагестану и Чечне, всё было на высшем уровне! Дагестан чудесный край,куда
Д
8 мар 2023
Отличные гиды, насыщенная программа.

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Многодневные туры
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водные развлечения

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