3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мемориальный комплекс «Остров Людникова»

В Волгограде много знаменитых мест, связанных с боевой славой. Но лишь искушенные путешественники знают о существовании «Острова Людникова». Это небольшой участок береговой линии, который осенью 1942 года защищали воины стрелковой дивизии полковника Людникова. Вы поймете, где размещался их командный пункт, и увидите памятник связистам с позывным «Ролик» и дом директора завода «Баррикады».

Могучая Волжская ГЭС

Вы пересечете крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию — Волжскую ГЭС — и познакомитесь с историей 📖 города Волжский, спутника Волгограда. Проедете по Волго-Ахтубинской пойме и, если повезет, увидите цветение лотосов. А также рассмотрите знаменитый на весь мир «танцующий» мост и оцените красоту современной Центральной набережной Волгограда.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле 🚘. Транспортные расходы включены в стоимость.