3 отзыва оставили туристы

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Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»

Увидеть крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию и посетить важный мемориальный комплекс

5
3 отзыва
Владимир
Владимир – экскурсионное агентство из Волгограда
Волгоград поразит вас своими масштабами — он протянулся вдоль берега Волги на целых 110 километров! Вы отправитесь исследовать отдаленные северные районы города, погрузитесь в историю 📖 мемориала «Остров Людникова» и оцените знаменитую Волжскую ГЭС.

А также рассмотрите «танцующий» мост и очаруетесь живописной Центральной набережной.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»

Что вас ожидает

Мемориальный комплекс «Остров Людникова»
В Волгограде много знаменитых мест, связанных с боевой славой. Но лишь искушенные путешественники знают о существовании «Острова Людникова». Это небольшой участок береговой линии, который осенью 1942 года защищали воины стрелковой дивизии полковника Людникова. Вы поймете, где размещался их командный пункт, и увидите памятник связистам с позывным «Ролик» и дом директора завода «Баррикады».

Могучая Волжская ГЭС
Вы пересечете крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию — Волжскую ГЭС — и познакомитесь с историей 📖 города Волжский, спутника Волгограда. Проедете по Волго-Ахтубинской пойме и, если повезет, увидите цветение лотосов. А также рассмотрите знаменитый на весь мир «танцующий» мост и оцените красоту современной Центральной набережной Волгограда.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле 🚘. Транспортные расходы включены в стоимость.

Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Два в одном: Волжская ГЭС и «Остров Людникова»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания работает на туристическом рынке с 1998 года. Мы проводим как классические, так и авторские оригинальные экскурсии и постоянно разрабатываем новые интересные маршруты. Наша цель — ваш комфорт, хорошее настроение и только приятные воспоминания о Волгограде!
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3 отзыва оставили туристы

7 сентября 2020
Наша экскурсия состоялась 04 сентября очень спонтанно, И первые слова благодарности именно за оперативность и желание подстроиться под капризы туристов. Но это не главное.... Нашим гидом был Игорь. И мы не знали, что мы хотим посмотреть.... "Покажите мне Москву, москвичи" пел Окуджава. Мы хотели увидеть Волгоград глазами волгоградца. И нам повезло.... Вы встретили гида, который прекрасно знает свой город, относится с большим уважением к нашей Истории, который сумел так нас погрузить в события давно минувших дней, что мы до сих пор находимся под впечатлением. А еще, если бы так преподавали детям историю в школе, у нас бы не выросло поколения "Фомы, родства непомнящего". У него с собой был полный арсенал: и военные и послевоенные фотографии, награды, археологические находки.... Была возможность увидеть то или иное место сейчас и на военной фотографии, что очень ценно и интересно. Война закончилась 75 лет назад, но до сих пор "ком подкатывал".... Спасибо Вам, Игорь.... Рекомендуем очень, особенно с детьми....
6 сентября 2020
Хочется сказать огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию! Понравилось не только взрослым, но и 9 летнему ребенку. Индивидуальный подход, интересные факты, все наглядно и понятно. Обязательно посетим с Вами и другие маршруты!
3 сентября 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Нашим экскурсоводом был Игорь, коренной Волгоградец. По городу мы перемещались на пассажирском микроавтобусе Мерседес с кондиционером в котором, не смотря на жару, было комфортно. Игорь оказался увлекательным рассказчиком, его знания в области краеведения и военной истории впечатлили нас, с ним мы как будто перенеслись на десятилетия назад. Экскурсия намного вышла за рамки Острова Людникова и Волжской ГЭС. Благодаря Игорю у нас возникла картина масштабов Сталинградской битвы с привязкой к местности, к улицам города, и о том, какую роль в этой битве сыграли предприятия, в том числе сразу оказавшийся в зоне боевых действий легендарный Тракторный завод. Игорь показал нам прекрасные места на берегах Волги, шлюз судоходного канала, рассказал о истории постройки ГЭС и показал саму ГЭС с самых разных ракурсов. В общем вся экскурсия прошла в духе патриотизма, уважения к величию нашего народа - труженика, на долю которого выпали героические испытания. Экскурсия будет интересна любителям военной истории, студентам, школьникам. Особенно рекомендую молодому поколению.

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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