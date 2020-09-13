Соленое озеро Баскунчак

Путешествие из Волгограда к главным природным феноменам Астраханской области

5
1 отзыв
К востоку от Волгограда расположилось озеро, которое словно перенесет вас на другую планету.

Вы проведете день у соляных берегов Баскунчака, примете лечебные ванны и откроете секрет происхождения озера. А после сможете побывать на горе Большое Богдо, слушая легенды этого священного места.
Соленое озеро Баскунчак
Соленое озеро Баскунчак
Соленое озеро Баскунчак
Соленое озеро Баскунчак
Соленое озеро Баскунчак
Соленое озеро Баскунчак
Соленое озеро Баскунчак
Ближайшие даты:
27
авг
3
сен
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Описание

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи озера Баскунчак

Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе.

Дополнительно по желанию: загадки горы Богдо

Если позволит время и размер группы, вы сможете посетить еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону занимает 4 часа, на озере у вас будет примерно 4 часа свободного времени
  • Обратите внимания: на Баскунчаке нет оборудованного пляжа с душем и туалетом
  • Если вы хотите также посетить гору Богдо, скажите об этом гиду заранее, по пути на озеро Баскунчак. Трансфер и экскурсия на гору Богдо оплачивается отдельно (по желанию). Стоимость входного билета на гору Богдо — 250 руб/чел. Стоимость проезда до/от горы — 3000 руб. до 5-ти человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
13 сен 2020
Необычные место, обязательно надо увидеть такое

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