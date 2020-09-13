Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фантастические пейзажи озера Баскунчак
Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе.
Дополнительно по желанию: загадки горы Богдо
Если позволит время и размер группы, вы сможете посетить еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры.
Организационные детали
Дорога в одну сторону занимает 4 часа, на озере у вас будет примерно 4 часа свободного времени
Обратите внимания: на Баскунчаке нет оборудованного пляжа с душем и туалетом
Если вы хотите также посетить гору Богдо, скажите об этом гиду заранее, по пути на озеро Баскунчак. Трансфер и экскурсия на гору Богдо оплачивается отдельно (по желанию). Стоимость входного билета на гору Богдо — 250 руб/чел. Стоимость проезда до/от горы — 3000 руб. до 5-ти человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Волгограде
Провела 261 экскурсию для 389 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид по Волгограду и Волгоградской области. Работаю штатным экскурсоводом в туристической компании Волгограда более 3 лет. С радостью раскрою вам историю родного края, покажу его самые живописные места и сделаю все, чтобы ваш отдых стал действительно незабываемым.