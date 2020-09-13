К востоку от Волгограда расположилось озеро, которое словно перенесет вас на другую планету. Вы проведете день у соляных берегов Баскунчака, примете лечебные ванны и откроете секрет происхождения озера. А после сможете побывать на горе Большое Богдо, слушая легенды этого священного места.

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Описание

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи озера Баскунчак

Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе.

Дополнительно по желанию: загадки горы Богдо

Если позволит время и размер группы, вы сможете посетить еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры.

Организационные детали