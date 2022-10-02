Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола

Открыть историю старинного памятника, спасенного энтузиастами, и провести душевно время

Дворянская усадьба в уединенной части выборгского предместья пополнила бы списки утраченных, но вовремя попалась мне на глаза. Стало грустно от того, что ее многовековое наследие может исчезнуть. И мы с семьей принялись восстанавливать дом. Недавно я открыла историко-культурный центр и провожу здесь экскурсии с домашними концертами, балами и чаепитием. Приезжайте — с моими хвостатыми ассистентами мы перенесем вас в мир уютной старины!
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
Экскурсия с хранительницей усадьбы Каккола
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Живой пример сохранения наследия силами неравнодушных людей

Место с забавным для русского уха названием находится всего в пяти километрах от города, в поселке Соколинское. Усадьба пережила многое за свою более чем 500-летнюю историю — в ее прошлом хранятся не только судьбы разных поколений, но и свидетельства смены целых культурных эпох. В наши дни памятник оказался в весьма плачевном состоянии, на грани разорения. И мы с семьей решили взяться за его восстановление собственными силами. Постепенно к месту вернулась жизнь и радость. Мы проводим здесь выставки, концерты, фестивали, празднества. И всегда рады гостям.

На экскурсии я расскажу о бывших обитателях усадьбы, ее истории и планах по дальнейшему возрождению. Приглашу на домашний концерт и атмосферный бал. А чашечка чая с вареньем дополнят встречу теплом и уютом.

Организационные детали

  • До усадьбы вам нужно добраться самостоятельно. Варианты поездок из Выборга вы увидите в билете экскурсии после бронирования.
  • Для групп мы можем организовать трансфер от города до усадьбы и обратно — за дополнительную плату
  • Посетителей усадьбы просим одеваться плотно и тепло из-за отсутствия в доме центральной системы отопления. Обувь для прогулки выбирайте по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в усадьбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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