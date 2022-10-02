Дворянская усадьба в уединенной части выборгского предместья пополнила бы списки утраченных, но вовремя попалась мне на глаза. Стало грустно от того, что ее многовековое наследие может исчезнуть. И мы с семьей принялись восстанавливать дом. Недавно я открыла историко-культурный центр и провожу здесь экскурсии с домашними концертами, балами и чаепитием. Приезжайте — с моими хвостатыми ассистентами мы перенесем вас в мир уютной старины!

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Описание

Что вас ожидает

Живой пример сохранения наследия силами неравнодушных людей

Место с забавным для русского уха названием находится всего в пяти километрах от города, в поселке Соколинское. Усадьба пережила многое за свою более чем 500-летнюю историю — в ее прошлом хранятся не только судьбы разных поколений, но и свидетельства смены целых культурных эпох. В наши дни памятник оказался в весьма плачевном состоянии, на грани разорения. И мы с семьей решили взяться за его восстановление собственными силами. Постепенно к месту вернулась жизнь и радость. Мы проводим здесь выставки, концерты, фестивали, празднества. И всегда рады гостям.

На экскурсии я расскажу о бывших обитателях усадьбы, ее истории и планах по дальнейшему возрождению. Приглашу на домашний концерт и атмосферный бал. А чашечка чая с вареньем дополнят встречу теплом и уютом.

Организационные детали