Экскурсия для тех, кто давно мечтал совершить путешествие по одному из самых известных туристических маршрутов. Не знаете, с чего начать? Мы поможем вам организовать поездку мечты по Золотому кольцу России!
Мы поделимся с вами секретами:
в каких отелях лучше всего остановиться: где можно недорого переночевать, но при этом расположиться поближе к историческому центру города;
какие рестораны посетить: самые вкусные завтраки, обеды и ужины от местных поваров. А в Ярославле мы вам покажем ресторан, где можно отведать блюда дореволюционной кухни!
куда пойти за сувенирами и более крупными покупками. Мы раскроем секреты удачного шопинга: где в Ярославле купить изразцы, в Угличе – колбасы, а в Ростове – финифть. Ну и, конечно же, одежда, продукты, ювелирные украшения местных брендов;
на чём можно выгодно сэкономить;
каким предложениям стоит доверять, а какие лучше обойти стороной;
какое время выбрать для поездки. Жаркие летние прогулки по набережным городов Золотого кольца или же тур по интереснейшим музеям зимой?
что именно посмотреть из туристического маршрута. Поможем составить программу на один или несколько дней в зависимости от ваших предпочтений. Города Золотого кольца находятся относительно недалеко друг от друга, мы подскажем, как их лучше скомбинировать.
Организационные детали
Экскурсия проходит в онлайн-формате и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры.
Ответы на вопросы
Что входит
Онлайн-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Экскурсия проходит в онлайн-формате и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
А-Тур — ваш гид в Ярославле
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