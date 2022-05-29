Об экскурсии

Экскурсия для тех, кто давно мечтал совершить путешествие по одному из самых известных туристических маршрутов. Не знаете, с чего начать? Мы поможем вам организовать поездку мечты по Золотому кольцу России!

Мы поделимся с вами секретами:

в каких отелях лучше всего остановиться: где можно недорого переночевать, но при этом расположиться поближе к историческому центру города;

какие рестораны посетить: самые вкусные завтраки, обеды и ужины от местных поваров. А в Ярославле мы вам покажем ресторан, где можно отведать блюда дореволюционной кухни!

куда пойти за сувенирами и более крупными покупками. Мы раскроем секреты удачного шопинга: где в Ярославле купить изразцы, в Угличе – колбасы, а в Ростове – финифть. Ну и, конечно же, одежда, продукты, ювелирные украшения местных брендов;

на чём можно выгодно сэкономить;

каким предложениям стоит доверять, а какие лучше обойти стороной;

какое время выбрать для поездки. Жаркие летние прогулки по набережным городов Золотого кольца или же тур по интереснейшим музеям зимой?

что именно посмотреть из туристического маршрута. Поможем составить программу на один или несколько дней в зависимости от ваших предпочтений. Города Золотого кольца находятся относительно недалеко друг от друга, мы подскажем, как их лучше скомбинировать.

Организационные детали

Экскурсия проходит в онлайн-формате и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий памятников культуры и архитектуры.