Еще несколько необычных экскурсий в Зеленоградске

Что вас ожидает

Куршская коса и очаровательный Зеленоградск

По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный замок 🏰 Нессельбек, выполненный в средневековом рыцарском стиле. В самом национальном парке 🌳 вас ждут:

Королевский бор — место, где любили охотиться прусские короли. Вы погуляете по вековым хвойным лесам и насладитесь свежим воздухом, пением птиц и царящей здесь тишиной.

Высота Эфа — вы подниметесь на смотровую площадку самой высокой дюны Европы и впечатлитесь видами на Балтийское море 🌊 и Куршский залив.

Танцующий лес — вы рассмотрите причудливые деревья с изогнутыми стволами и услышите версии их происхождения.

Озеро Чайка — крупнейшее пресноводное озеро Куршской косы. Вы узнаете его историю 📖 и раскроете секрет его названия.

Высота Мюллера — вы покорите вершину дюны Болотная и осмотрите живописные окрестности поселка Рыбачий.

На обратном пути мы заедем в курортный Зеленоградск: вы погуляете по уютным улочкам, увидите старинную Водонапорную башню и попробуете минеральную воду из бювета.

Организационные детали