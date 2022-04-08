Квадро-сафари

Квадро-сафари

Групповая
Квадро-сафари.

Что взять с собой: головной убор, шарф и солнцезащитные очки (чтобы защитить лицо от пыли), солнцезащитный крем, удобную не спадающую обувь, воду, деньги на фото/видео.
Квадро-сафари
Квадро-сафари
Квадро-сафари
Квадро-сафари
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Вам обязательно понравится это путешествие по горному бездорожью на мощных квадроциклах-вездеходах!

Преодолевая по пути различные препятствия, вы будете наслаждаться прекрасными видами окрестных пейзажей. Поездка подарит каждому участнику легкий экстрим и яркие эмоции!

Для тура на квадроциклах не обязательно иметь опыт вождения и водительское удостоверение – перед стартом профессиональные инструкторы проведут мастер-класс и обучат вас управлению квадроциклом. В мероприятии смогут принять участие даже дети старше 12 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Инструктаж. Катание на квадроциклах по бездорожью 2-2
  • 5 часа
Что не входит
  • Фото и видео от фотографа
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:30, 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:30, 13:30

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