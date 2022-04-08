Ежедневно в 08:30, 13:30

Вам обязательно понравится это путешествие по горному бездорожью на мощных квадроциклах-вездеходах!

Преодолевая по пути различные препятствия, вы будете наслаждаться прекрасными видами окрестных пейзажей. Поездка подарит каждому участнику легкий экстрим и яркие эмоции!

Для тура на квадроциклах не обязательно иметь опыт вождения и водительское удостоверение – перед стартом профессиональные инструкторы проведут мастер-класс и обучат вас управлению квадроциклом. В мероприятии смогут принять участие даже дети старше 12 лет.